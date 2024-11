Dora, chi è l’ex fidanzata di Anna Lou Castoldi: insieme fino al 2023

Anna Lou Castoldi è una delle rivelazioni di Ballando con le stelle 2024 e oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo su Rai 1, nel consueto talk che La volta buona dedica al programma di Milly Carlucci. La ballerina si è fatta conoscere al grande pubblico televisivo in queste settimane per la sua storia personale, e in molti si sono domandati se ci fosse qualcuno al suo fianco a livello sentimentale; a tal riguardo, sappiamo che è stata fidanzata con una ragazza di nome Dora sino allo scorso anno.

In un’intervista rilasciata a Fanpage nel maggio 2023, Anna Lou Castoldi si era sbilanciata riguardo la sua vita privata, parlando della fidanzata Dora con la quale sognava di costruire un futuro ed una famiglia: “Sono molto felice con la mia ragazza Dora, non abbiamo bisogno di sposarci in Chiesa, però per l’adozione e il costruire una famiglia è piuttosto complicato nel nostro Paese“.

Anna Lou Castoldi, dall’ex fidanzata Dora al feeling con Nikita Perotti

Tuttavia le cose sarebbero precipitate nei mesi successivi, poiché Anna Lou Castoldi in un’intervista concessa a Verissimo nel settembre dello scorso anno, aveva comunicato la fine della relazione con l’ex fidanzata Dora: “Ci vogliamo ancora un sacco di bene: le cose non stavano funzionando, è stata una cosa d’amore, perché non è che l’amore va via. Continuo ad amarla e credo anche lei, semplicemente non è una relazione che può funzionare quotidianamente per gli stili di vita, ma ci apprezziamo infinitamente e se abbiamo bisogno di parlarci, ci parliamo”.

Al momento, però, non sappiamo se Anna Lou Castoldi abbia ritrovato l’amore o se sia single. Il pubblico di Ballando con le stelle 2024 ha notato una complicità non indifferente tra la concorrente e il suo partner di danza Nikita Perotti; i fan sembrano sognare in grande e i telespettatori vedono in loro qualcosa in più, anche se entrambi hanno sempre specificato che tra loro si è instaurata solo una semplice e bella amicizia.