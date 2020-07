Dpcm 14 luglio, nuove norme anti-Covid/ Cosa cambia: ok trolley aerei, no discoteche

Il Premier Conte nelle prossime ore emanerà ill nuovo Dpcm 14 luglio che proroga fino a fine mese le ormai “consuete” misure anti-Covid con alcune novità importanti sul fronte treni, aerei, mascherine fino al tema delle discoteche. Fino al 31 luglio non cambiano le norme generali su distanziamento, divieto di assembramento, controlli all’ingresso dei negozi e uffici e obbligo di mascherine al chiuso: mentre con la nuova ordinanza della Regione Lombardia si uniforma il regolamento nazionale (da domani le mascherine vanno sempre avute ma indossate solo quando vi sono all’aperto problemi di distanziamento altrimenti restano obbligatorie solo in luoghi chiusi), il Governo introduce alcune piccole novità che aggiornano la lotta anti-Covid in questa lunga fase 3.

Come spiegherà questo pomeriggio/sera in Parlamento il Ministro della Salute Roberto Speranza, il nuovo Dpcm conferma la “stretta” sul distanziamento nei luoghi chiusi come musei, negozi, centri commerciali, palestre, ristoranti, parrucchieri, cinema e uffici pubblici ma anche sui trasporti municipali e regionali. Il personale degli uffici e dei negozi non potrà mai togliersi la mascherine mentre all’aperto, detto della “caduta” dell’obbligo di mascherina per la Lombardia, resta la regola della distanza interpersonale di un metro: senza quella, allora le mascherine tornano ad essere obbligatorie, altrimenti non sono indispensabili.

NUOVO DPCM 14 LUGLIO: NOVITÀ SU AEREI E TRENI

Le novità più importanti però del nuovo Dpcm 14 luglio in arrivo nelle prossime ore in Gazzetta Ufficiale arrivano sul fronte trasporti: in primis, dopo il divieto dell’Enac emanato il 26 giugno scorso, per chi viaggi in aereo dal 15 luglio si potranno tornare a portare con sé il bagaglio a mano-trolley e inserirle nelle cappelliere del velivolo. Se però ci saranno indumenti che non vengono indossati dai passeggeri (e non vengono riposti nel bagaglio a mano) andranno riposti obbligatoriamente in buste sterilizzate fornite dalla compagnia. Importanti novità anche sui treni, con il nuovo Dpcm che prevede l’obbligo di sedere su poltrone alternate come avveniva fino ad oggi con un distinguo però: se i posti sono in fila verticale e il treno dispone di un sistema di aerazione “rinnovata“, allora si potrà non rispettare la distanza di un metro. Infine resta invariata la situazione rispetto al precedente Dpcm 11 giugno che normava l’inizio della fase 3 sul fronte fiere, sagre e discoteche al chiuso: il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri rinvia al 31 luglio la decisione sulla riapertura di eventi pubblici, fiere, sagre ed eventi in discoteche al chiuso.

«Nel mondo la pandemia è nella sua fase più acuta. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti in questi mesi. È per questo che abbiamo scelto la linea della massima prudenza», questo il messaggio che guiderà il Ministro della Salute Speranza nel suo intervento in Parlamento dove illustrerà tutte le altre novità del nuovo Dpcm anti-Covid, compreso il divieto di ingresso in Italia per chi proviene da 13 Paesi (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Kuwait, Oman, Bosnia Erzegovina, Macedonia del Nord e Moldova, Brasile, Cile, Panama, Perù e Repubblica Dominican) anche con voli triangolati. Per quanto riguarda la possibile proroga dello stato d’emergenza voluta dal Premier Conte, servirà un CdM apposito nei prossimi giorni (e poi un passaggio in Parlamento) per decretare la possibilità di estendere la fase di emergenza fino, almeno, al 31 ottobre 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA