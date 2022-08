Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo “Andremo a convivere”/ L’annuncio dopo un anno d’amore

Un anno d’amore “litigarello” per Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci…

Così è passato il primo anno d’amore per Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci, i due festeggiano, con una fuga romantica al mare, l’avvenimento e, per l’occasione, sono stati intervistati dal settimanale Nuovo. La loro è stata sicuramente una delle coppie più insolite del 2021. Lui 33enne, muscoloso e sempre abbronzato, conosciuto ai più per la sua partecipazione come “Lenticchio” a Temptation Island dove partecipò con la ex Selvaggia Roma. Lei invece 28enne, dal colorito pallido, ragazza a dir poco singolare, erede della famiglia Gucci, si è fatta conoscere durante l’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi.

I due si sono conosciuti un anno fa durante un viaggio di lavoro in Turchia e, proprio per la loro diversità caratteriale, si sono avvicinati e poi innamorati. Diversità però che a volte, ancora oggi, li fa litigare, ma si sa… L’amore non è bello se non è litigarello: “Ci capita di litigare ma questo ci tiene vivo il rapporto. La cosa importante è che facciamo sempre la pace, perché ci amiamo davvero tanto”, ha detto l’ex pupo dell’ultima stagione della Pupa e il Secchione Show.

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci: anche se insieme da un anno rimangono comunque una coppia a dir poco “focosa”…

È così che per festeggiare il loro anno insieme, Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci, hanno dato una notizia a dir poco shoccante: hanno l’intenzione di vivere insieme! Durante l’intervista infatti lui ha affermato: “Stiamo pensando di andare a convivere, la cosa che ci frena è solo il non aver ancora scelto se stare a Roma o a Firenze”.

La coppia inoltre, da sempre, non si vergogna di esporsi nel dettaglio della loro privata vita sessuale. E così hanno fatto anche questa volta, i due si sono dichiarati ancora “focosi” e in grado, nonostante l’anno passato, di mantenere una vita sessuale a dir poco “caliente”. Scherzando l’ex pupo ha detto: “Per fare l’amore al caldo basta un climatizzatore e bere molta acqua per ristabilire la temperatura corporea”. Ha aggiunge infine: “A chi è pigro e non ama la palestra consiglio almeno venti minuti di sesso al giorno al posto dell’ora di camminata. I rapporti sessuali, se si hanno chili da perdere, sono un tocca sana”.

