Drusilla Gucci preoccupata per il ricovero del fidanzato Francesco Chiofalo/ “Non ho idea di cos’abbia avuto”

Francesco Chiofalo ricoverato d’urgenza in ospedale: parla Drusilla Gucci

Preoccupazione per le condizioni di salute di Francesco Chiofalo, che nella giornata di ieri ha comunicato per mezzo social di essere stato ricoverato d’urgenza in ospedale per alcuni problemi alla vista. L’ex volto di Temptation Island e La Pupa e il Secchione ha infatti lamentato di vedere poco e male, documentando tutto con alcuni video per tenere aggiornati i fan: “Questa sera è stata veramente pessima, sto malissimo e mi hanno ricoverato d’urgenza“. E ancora: “Sono molto giù di morale…spero si risolva la cosa al più presto e che vada tutto bene“.

Al momento non sono chiare le cause di questi problemi alla vista né tantomeno se siano riconducibili all’operazione all’occhio di due mesi fa, con Chiofalo che ha deciso di sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico per cambiare il colore degli occhi e passare dal nocciola all’azzurro. Intanto il suo stato di salute tiene in allerta non solo i followers ma anche la fidanzata Drusilla Gucci, che è intervenuta nelle ultime ore sui social per commentare l’accaduto.

Drusilla Gucci preoccupata per Francesco Chiofalo: “Non so cos’abbia avuto“

Drusilla Gucci, con un messaggio condiviso sulle Instagram stories, palesa grande preoccupazione per il ricovero d’urgenza di Francesco Chiofalo, le cui cause non sono chiare neanche a lei: “Mi state chiedendo in tanti come sta Francesco. Sono preoccupata. Non ho idea di cosa abbia avuto, di come stia adesso e della gravità della situazione. Non sono riuscita a capire sa ha un grave problema agli occhi o altro. O se lo abbiano ricoverato o no. Mi sono accorta di quello che è successo tramite le sue storie, perché proprio nel momento in cui è stato male ero in aereo per tornare a Firenze da Londra e ho perso le telefonate“.

Drusilla Gucci alla fine è riuscita a mettersi in contatto con Francesco Chiofalo, pur non ricevendo informazioni chiare sul suo stato di salute: “Ho provato a chiamarlo ripetutamente, alla fine mi ha risposto, ma non era lucido ed era scioccato, quindi non è stato molto chiaro. Ora scenderò a Roma per verificare di persona. Spero con tutto il cuore che stia bene e non sia nulla di grave o irrisolvibile“. La coppia fornirà ulteriori aggiornamenti sui social?











