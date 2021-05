Drusilla Gucci/ “Torno all’Isola dei Famosi 2021 con mamma Stefania”

Serata di grandi ritorno per l’Isola dei Famosi 2021 che, dopo aver salutato, negli scorsi giorni, Elisa Isoardi e Drusilla Gucci, le accoglierà in studio durante la puntata in onda oggi, su canale 5. Ilary Blasi raccoglierà le impressioni non solo di Elisa Isoardi che è stata costretta a ritirarsi per un infortunio all’occhio, ma anche dell’eliminata Drusilla Gucci. Durante le settimane di permanenza in Honduras, Drusilla aveva conquistato la simpatia del pubblico e degli opinionisti Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi con la sua orginale personalità. Taciturna, con un mondo tutto da scoprire e una passione per le ossa, su Instagram, ha annunciato la sua presenza in studio. “Indovinate chi oltre a me ci sarà stasera? Stefania Gucci“, ha scritto su Instagram pubblicando poi un video girato mentre è in treno.

Drusilla Gucci: “Benvenuti nel mio mondo”

Una personalità tutta da scoprire quella di Drusilla Gucci che, durante la permanenza sull’Isola dei Famosi 2021, ha provato ad aprire le porte del suo mondo agli altri naufraghi e ai fan del reality show. Dopo aver provato a resistere, ormai stremata e con un fisico debilitato dall’assenza di cibo, Drusilla è tornata a casa. Il pubblico ha accolto tutti i suoi appelli votando per la sua eliminazione. Su Instagram, conclusa l’avventura in Honduras, ha così provato a far conoscere il suo mondo ai followers. “Benvenuti nel mondo di Drusilla dove le maledizioni fiorentine prendono vita in pieno giorno e le persone si trasformano in anaconde che si crogiolano al sole. Potreste sviluppare un improvviso interesse per le ossa o i cimiteri oppure guardare con scetticismo l’entusiasmo di chi vi circonda, ma vi assicuro che non è terribile come sembra. Più che altro potreste scoprire che essere se stessi non è poi così male, in fondo. Buona raccolta di ossa a tutti!”, ha scritto Drusilla.

