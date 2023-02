Duetto Lazza con Emma e Laura Marzadori, cover “La fine”/ Trio magico sul palco (Sanremo 2023)

LAZZA, COVER “LA FINE”: IL RAPPER CANTA TIZIANO FERRO IN DUETTO CON EMMA MARRONE E LAURA MARZADORI

Lazza nella terza serata delle cover del Festival di Sanremo 2023 in programma venerdì 10 febbraio ha deciso di presentare un brano di Nesli portato al successo da Tiziano Ferro. Si tratta della struggente “La fine” che per l’occasione ha deciso di condividere sul palcoscenico del Teatro Ariston con Emma Marrone e Laura Marzadori. Un trio davvero inedito: da un lato il rapper rivelazione della scena musicale italiana con Emma, una delle voci più belle degli ultimi dieci anni. E poi c’è lei: Laura Marzadori, il primo violino del Teatro alla Scala di Milano.

Una scelta importante per il cantante e pianista milanese che ha deciso di puntare sulla voce graffiante e dirompente di Emma, molto vicina al suo mondo musicale, all’estro di Laura Marzadori, prima violinista della Scala, che con lui condivide l’amore per la musica Classica.

LAZZA E EMMA E LAURA MARZADORI AL FESTIVAL DI SANREMO 2023

Lazza al Festival di Sanremo 2023 nella serata delle cover e duetti canta “La fine” con Emma Marrone e Laura Marzadori. Una scelta importante visto che il brano, prodotto da Marco Zangirolami nel 2009, è in assoluto uno dei brani più belli ed intensi di Nesli considerato uno dei brani rap più iconici degli anni ’10 del 21° secolo. La canzone, infatti, è il perfetto mix tra l’anima rap soul di Nesli e una produzione di ampio respiro che gli ha permesso, negli anni successivi, di condividere questo brano con Tiziano Ferro che l’ha portato al grandissimo successo.

La canzone si presenza come un racconto autobiografico in cui il rapper ha messo tutto se stesso raccontando le mille difficoltà incontrate per emergere invitando l’ascoltare a fare lo stesso; a non arrendersi mai, ma a puntare sempre fino alla fine senza paura!

