Dustin Taylor sarà uno degli ospiti della trasmissione This is Me, programma che va in onda sulle reti Mediaset e che questa sera vedrà la terza e ultima puntata con la conduzione di Silvia Toffanin. Dustin Taylor è un ballerino australiano, andiamo a conoscerlo meglio vedendo chi è e con alcune curiosità su lui e sulla sua vita privata.

Maria Giovanna Elmi, perché non ha avuto figli?/ "Fui operata a vent'anni e mi dissero che..."

Dustin Taylor nasce in Australia nel 2002 e – come tanti tra quelli citati in queste settimane – è diventato famoso grazie alla trasmissione Amici di Maria De Filippi. Fin da piccolissimo mostra una grande propensione al ballo e sogna di diventare famoso. A soli 16 anni si esibisce nella Cerimonia di chiusura dei giochi del Commonwealth, una manifestazione che si disputa ogni 4 anni.

Sebastian Melo ha la fidanzata?/ Giulia Stabile fa luce sul loro legame: "Se lui ci si mette..."

Nel 2020 Dustin si è esibito in un noto spettacolo ed ha collaborato nell’anno successivo con una star di Tik Tok nota come Joel Murphy. Accompagna poi la star Todrick Hall in una lunga tournèe mondiale dove fa parte del suo corpo di ballo. Lavora poi sulle navi da crociera della Royal Caribbean e qui si fa notare in spettacoli come Sonic Odyssey e The Effectors.

Dustin, dalla vita privata fino alla carriera extra ballo

Dustin è stato uno dei protagonisti di Amici 23 dove ha raggiunto la finale. Il ballerino ha ricevuto diversi apprezzamenti da Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Si confronta in semifinale con Marisol, Holden, Petit, Mida e Sarah ed ha raggiunto grandi risultati. È una persona molto riservata e anche durante lo show non ha avuto flirt o rapporti particolari con altri personaggi della trasmissione.

Enrica Mormile, chi è la moglie di Beppe Vessicchio?/ Il direttore confessa "Così l'ho conquistata..."

In ogni caso Dustin Taylor non ha mai rivelato dettagli riguardo la sua vita privata. Nessuno sa se è fidanzato o meno, ma in ogni caso parliamo di un talento piuttosto indiscusso. Oltre al ruolo di ballerino non trascura altro e si è laureato in Contabilità e Finanza presso la Griffith University recentemente, direttamente nel 2023.

L’uomo è molto attivo sui social, ha oltre 30 mila follower su Instagram ed è molto attivo sui social, pubblica costantemente video sul suo lavoro su Instagram ma soprattutto su TikTok. Lui si descrive cosi: “Danzare per me significa respirare”. Nessuno conosce il vero orientamento sessuale di Dustin che però per diverso tempo ha sostenuto pubblicamente la comunità LGBTQ+.