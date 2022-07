Eddy Siniscalchi è il nuovo fidanzato di Valeria Marini?/ Chi è lui e cosa è successo

Eddy Siniscalchi è il nuovo fidanzato di Valieria Marini? Conosciamolo meglio…

Eddy Siniscalchi è un giovane imprenditore, lo stesso che l’attrice e showgirl Valeria Marini aveva etichettato come amico ma che oltre a passare moltissimo tempo insieme a lei, è stato anche paparazzato in atteggiamenti affettuosi e più che amichevoli insieme alla showgirl negli ultimi giorni. Lo stesso Eddy recentemente ha postato molte foto in compagnia di Valeria e i due sembrano tutt’altro che amici. Eddy è un ragazzo di 35 anni (20 anni più giovane di Valeria), il suo volto è molto noto nel mondo dello spettacolo dato che ha molte amicizie importanti tra cui quella con le principesse Selassiè del Grande Fratello Vip e altre che rivede spesso in feste private per vip. Proprio lui a proposito di feste, si è occupato di organizzare la festa di compleanno di Valeria Marini.

Nonostante le varie amicizie del mondo dello spettacolo, Eddy è un ragazzo molto riservato e dal suo profilo Instagram trapela solo il fatto che sia un manager in ambito finanziario e immobiliare. Negli ultimi mesi pare che l’amicizia con Valeria Marini sia diventata sempre più intensa, tanto che i due passano moltissimo tempo insieme e sembrano anche molto affiatati.

Eddy Siniscalchi e Valeria Marini, la love story al centro del gossip e le dichiarazioni

I rumors della presunta storia d’amore tra la showgirl Valeria Marini e Eddy Siniscalchi sono presenti circolano sul web e nel mondo del gossip da un bel po’ di tempo; qualche mese fa la showgirl aveva dichiarato: “Siamo solo molto amici”, ma adesso la situazione pare ben diversa. I due sono stati avvistati in atteggiamenti molto intimi, carezze, abbracci e qualche bacio sulla costiera amalfitana e a dare la notizia è stato il settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato anche qualche scatto.

A Novella 2000 Valeria aveva detto che lei e Eddy erano molto amici, collaboravano anche in campo lavorativo e si vedevano spesso (attualmente ad esempio si stanno godendo le vacanze estive insieme a degli amici). Eppure chi conosce la showgirl da molto tempo ha lasciato trapelare che comunque da parte di Valeria c’è sempre stato un interesse. Ad entusiasmare ancora di più i fan della Marini sono le foto postate proprio da Eddy sul suo profilo Instagram che lo ritraggono insieme alla showgirl e che riportano in descrizione: “Vasame” ovvero “Baciami” in napoletano. Potrebbe trattarsi di un flirt estivo, di un piccolo avvicinamento affettuoso oppure tra i due potrebbe essere nato l’amore.











