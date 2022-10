Eddy Siniscalchi, fidanzato Valeria Marini/ “Ci siamo ritrovati ed è stato amore”

Eddy Siniscalchi è il nuovo compagno di Valeria Marini. La stellare showgirl non si nasconde più, anzi ha confermato la storia d’amore con il giovane imprenditore. “Avevo conosciuto Eddy Siniscalchi tempo fa e avevamo avuto un breve flirt. Quest’estate ci siamo ritrovati ed è stato subito amore. Pur avendo entrambi vite frenetiche, con continui spostamenti, riusciamo sempre a trovare il modo per stare assieme. Eddy mi ha conquistato con la sua intelligenza e con la sua sensibilità” – ha confessato dalle pagine del periodico Confidenze a cui ha confermato l’inizio di una nuova storia d’amore. Dopo un iniziale flirt i due si sono poi ripresi quest’estate e da quel momento non si sono più separati.

Nonostante la differenza di età, visto che lui ha soli 35 anni, e il lavoro che lo porta a viaggiare spesso tra Roma e Milano, la storia va a gonfie vele con la showgirl sarda che è davvero innamorata. Proprio la Marini ha detto: “sono per le persone che amo, alla mia famiglia, a Eddy. E poi, ai miei fan. Sono tanti, ma i baci stellari si moltiplicano all’infinito”.

Valeria Marini e Eddy Siniscalchi: “L’età è solo un numero”

Valeria Marini e Eddy Siniscalchi stanno insieme. Proprio così, la showgirl sarda ha confessato e ufficializzato la storia d’amore con l’imprenditore napoletano. Nessun problema tra i due, neppure la differenza d’età (lui ha 35 anni) è riuscita a separarli, visto che fanno coppia fissa da mesi. Proprio la Valeria nazionale parlando dell’età ha detto: “l’età è solo un numero. È meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama “Vita mia”. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera”.

Anche Eddy Siniscalchi difende la storia con la Marini: “non brillo di luce riflessa. Semmai è il contrario: sono le donne a essersi avvicinate a me per interesse, per fare la bella vita. È chiaro che stare con Valeria ti rende esposto ma io non ho scheletri nell’armadio”.











