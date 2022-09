Valeria Marini: “Amo il mio fidanzato Eddy Siniscalchi”/ “Sogno di fare la Bond Girl”

Valeria Marini ha rilasciato un’intervista al periodico “Confidenze” nella quale ha parlato di sé a 360 gradi, a cominciare dalla sua infanzia e dal rapporto con la madre, Gianna Orrù. Da bambina non sognava la popolarità: “Ho sempre amato gli animali e volevo studiare veterinaria. Il destino, però, ha scelto diversamente. Quando avevo 13 anni, un’amica astrologa di mia mamma ha detto: ‘Nel tuo futuro vedo successo e popolarità. Guardati dentro perché hai le carte giuste per lavorare nel mondo dello spettacolo”.

Sua mamma Gianna era d’accordo: “Lei da sempre è la mia roccia, il mio sostegno. La chiamo ‘Wonder’ perché è una donna forte e, per me, un esempio da seguire. Abbiamo caratteri assolutamente opposti, ma ci amiamo. Mamma è molto severa, io sono molto più permissiva. Lei è puntuale, io no. E poi, io non porto mai rancore, mentre lei non dimentica nulla. Nonostante le nostre diversità, se sono quella che sono è grazie a come sono cresciuta. A scuola sono stata sempre brava, la prima della classe”.

VALERIA MARINI: “ECCO I MIEI SOGNI NEL CASSETTO”

A livello lavorativo, Valeria Marini ha ricordato ai lettori di “Confidenze” di avere sempre lavorato molto, ma con passione, fino ad arrivare alla conduzione del Festival di Sanremo nel 1997 accanto a Piero Chiambretti e a Mike Bongiorno. Quali sono, ora, i suoi sogni nel cassetto? “Ci sono due cose che vorrei realizzare – ha affermato –. Un film con Ferzan Ozpetek, regista che amo. E interpretare Maddalena di Canossa, una donna pazzesca. Aggiungo che mi sarebbe piaciuto il ruolo di Bond Girl in uno 007. Chissà”.

In chiave professionale, ma soprattutto nella vita di ogni giorno, l’amicizia ha un peso specifico non indifferente nella vita di Valeria Marini: “Le persone care mi dicono che funziono da ‘antidepressivo’ , perché sono ottimista e allegra. Ho diverse amiche nel mondo dello spettacolo. Per esempio, Simona Izzo e Manila Nazzaro. Ma la maggior parte delle mie amicizie non lavora in questo ambiente”.

VALERIA MARINI: “SONO MOLTO INNAMORATA”

Nelle battute conclusive della chiacchierata con i colleghi di “Confidenze”, Valeria Marini ha rivelato di essere molto innamorata in questo momento: “Avevo conosciuto Eddy Siniscalchi tempo fa e avevamo avuto un breve flirt. Quest’estate ci siamo ritrovati ed è stato subito amore. Pur avendo entrambi vite frenetiche, con continui spostamenti, riusciamo sempre a trovare il modo per stare assieme. Eddy mi ha conquistato con la sua intelligenza e con la sua sensibilità”.

L’anno scorso Valeria Marini è stata operata per un foro maculare: come sta adesso? “Così e così. Non vedo più come prima, ma ringrazio il cielo di avere salvato l’occhio”. A chi dedica i suoi “baci stellari”? “Alle persone che amo, alla mia famiglia, a Eddy. E poi, ai miei fan. Sono tanti, ma i baci stellari si moltiplicano all’infinito”.











