Edoardo conquista Vittoria a Temptation Island 2023?/ I due vicinissimi, Daniele furioso: escono insieme?

Vittoria sempre più attratta dal tentatore Edoardo a Temptation Island 2023: scatta il bacio sul finale?

Temptation Island 2023 non ha tradito le attese; grande seguito dal punto di vista televisivo ma soprattutto il racconto di storie d’amore ad un passo dal capolinea ma con i protagonisti capaci di tessere dinamiche magnetiche. Una delle coppie più seguite è quella composta da Daniele e Vittoria; il primo sempre più vicino alla tentatrice Benedetta, la seconda al tentatore Edoardo. In quest’ultimo caso, si tratta quasi di un “riflesso condizionato” dovuto agli atteggiamenti del fidanzato negli ultimi video visionati.

Amici 22: Alessio Cavaliere cambia look e i capelli diventano grigi/ La reazione della nonna é virale

Il rapporto tra Vittoria ed Edoardo è cresciuto nelle ultime puntate in maniera esponenziale. La giovane concorrente di Temptation Island 2023 ha avuto una vera e propria intuizione nei confronti del tentatore e in riferimento al suo rapporto ormai compromesso con il fidanzato Daniele. Nello specifico, piuttosto che chiamare il falò di confronto – indispettita dagli atteggiamenti del ragazzo – ha deciso di ricambiarlo con la stessa moneta senza più avere remore nel viversi l’esperienza a pieno. Questo li ha inevitabilmente avvicinati, tanto che tra loro non sono mancate carezze e intensi abbracci; che possano entrambi superare questo limite nel corso dell’ultima puntata?

Benedetta e Daniele, usciranno insieme?/ Nuova coppia con la tentatrice Temptation Island dopo Vittoria...

Temptation Island 2023: Vittoria ed Edoardo usciranno insieme dal reality?

Nell’ultima puntata di Temptation Island Vittoria intensificherà la conoscenza del giovane tentatore Edoardo. Dalle immagini del promo, i due sembrano particolarmente in sintonia sia dal punto di vista mentale che fisico. La vicinanza tra i due non passerà inosservata a Daniele che – nonostante sia “impegnato” con la tentatrice Benedetta – non gradirà le ultime immagini visionate e con protagonisti la fidanzata e il giovane tentatore Edoardo.

Nello specifico, Daniele si dirà praticamente schifato rispetto al comportamento di Vittoria nel rapporto con il tentatore Edoardo. Il giovane concorrente di Temptation Island 2023 ha per un attimo dimenticato la sua intesa con la tentatrice Benedetta nel visionare i video della fidanzata. La differenza – a suo dire – starebbe nell’approccio fisico che lui ha fino ad ora evitato e che invece Vittoria non sembra disdegnare nei confronti di Edoardo. Chissà che non sia proprio Daniele a chiamare il falò di confronto al posto della fidanzata nella puntata di questa sera.

Temptation Island 2023, ultima puntata/ Diretta e coppie: falò per Ale e Federico, Daniele e Vittoria

© RIPRODUZIONE RISERVATA