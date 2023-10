Edoardo Donnamaria, il nuovo singolo è dedicato a Micol Incorvaia?/ “Lo ammetto, la ragazza sulla cover…”

Edoardo Donnamaria, dopo “Il cielo stanotte” annuncia un nuovo brano

Il mondo del web spesso e volentieri risulta quasi clinico nel giudizio, attento ad ogni singolo dettaglio apparentemente al fine di scovare la nuova polemica del momento. Nelle ultime ore è divampato sui social un nuovo “caso” che chiama in causa un ex volto del Grande Fratello Vip 7: Edoardo Donnamaria. L’ormai ex fidanzato di Antonella Fiordelisi è finito sotto la lente d’ingrandimento non per le sue vicissitudini sentimentali, bensì per la sua attività professionale.

Edoardo Donnamaria, dopo l’esperienza al GF Vip, ha deciso di dedicarsi anima e corpo alle sue ambizioni e progetti professionali in ambito musicale. Dopo l’uscita estiva de “Il cielo stanotte” – brano dedicato ad Antonella Fiordelisi – come riporta Leggo, è in arrivo un nuovo singolo pronto ad allietare l’udito degli appassionati. E’ stato proprio l’ex volto di Forum a sponsorizzare il nuovo singolo con un post sui social che mostra la copertina; proprio quest’ultimo dettaglio pare abbia scatenato la curiosità di followers ed haters.

Come anticipato, Edoardo Donnamaria ha mostrato in anteprima la copertina del nuovo singolo, “Come il mare”, dove si può vedere una ragazza dai colori chiari. Il portale Leggo spiega come sui social molti si sia interrogati proprio sull’identità della giovane ragazza dai capelli biondi presente sulla cover. Il tema principale è la presunta somiglianza con Micol Incorvaia; ex fidanzata del cantante oltre che compagna di viaggio proprio al GF Vip.

La presunta somiglianza tra la ragazza sulla cover de “Come il mare” – nuovo singolo di Edoardo Donnamaria in uscita il prossimo 20 ottobre – e Micol Incorvaia ha alimentato le teorie su una presunta dedica nei confronti della sua ex. Quest’ultima in realtà è più che impegnata con Edoardo Tavassi, ma tale circostanza non ha impedito ai più fantasiosi di elaborare questa particolare antifona. Il chiacchiericcio sul web non è passato inosservato ad Edoardo Donnamaria che ha scelto di dare la sua versione dei fatti sulla vicenda: “Questa volta non andrò contro la polemica; effettivamente la modella della cover assomiglia a Micol. Inutile dire che nulla è voluto, però sentirete la canzone e dovrete cambiare polemica, ve lo garantisco. Tanto una cosa per rompere il caz*o la trovate sicuro. Baci”.

