Edoardo Donnamaria: “Sono single da 4 anni”/ “Ultima storia seria? Mi sono stufato…”

Edoardo Donnamaria è spesso al centro dell’attenzione nel corso dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, complice la sua relazione piuttosto turbolenta con Antonella Fiordelisi. Questa volta però, i due sono stati protagonisti di un momento di quiete dove, il volto di Forum, è riuscito ad aprirsi rispetto al suo rapporto con l’amore nel recente passato. In una clip pubblicata dal sito ufficiale del Gf Vip, si vede il giovane seduto in giardino con la fidanzata; Edoardo ha passato in rassegna le ultime relazioni importanti e le motivazioni che lo hanno portato a restare single per diversi anni.

Tutto è partito da alcune domande di Antonella Fiordelisi, con Edoardo Donnamaria che inizialmente sembrava restio nell’aprirsi. “Con me non parli tanto, è giunto il momento. Non trovi?” Ha stuzzicato così la concorrente, stimolando quindi una maggiore apertura da parte del fidanzato. “Se ho mai convissuto? Praticamente si, stavamo insieme ogni giorno”. La Fiordelisi ha poi cercato di capire i motivi che si celano dietro la scelta di essere single da 4 anni: “Non mi piace accontentarmi, non c’era mai qualcosa in più. Partiva quasi sempre da parte mia, non davo modo che diventasse una storia seria”.

Edoardo Donnamaria: “L’ultima storia seria è durata solo qualche mese”

Edoardo Donnamaria ha deciso finalmente di condividere alcuni racconti del passato con la sua fidanzata Antonella Fiordelisi. Il ragazzo non è stato di molte parole, ma ha comunque avuto modo di accennare al suo particolare rapporto con le relazioni sentimentali soprattutto nei tempi più recenti. Dopo aver motivato l’assenza di relazioni serie negli ultimi 4 anni, ha aggiunto dettagli sulle ultime esperienze amorose importanti.

“L’ultima storia seria non è quella del tatuaggio“, ha spiegato Edoardo Donnamaria, “Ne ho avuta un’altra durata solo qualche mese”. Antonella Fiordelisi ha cercato poi di entrare nel dettaglio, ma il giovane non ha argomentato più di tanto, spiegando semplicemente di aver chiuso per noia e senza particolari ragioni. Sulla scorsa estate invece, alla domanda di Antonella, ha glissato con pochi dettagli ma con discreta chiarezza: “Storie serie quest’estate? Nessuna. Serie no“.

