Edoardo Donnamaria vs Antonino Spinalbese “Falso!”/ L’altro “Se sei geloso di me…”

Edoardo Donnamaria vs Antonino Spinalbese: scontro al Gf Vip

Un nuovo triangolo al Grande Fratello Vip, ma quello tra Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese non ha nulla a che vedere con quello a cui abbiamo assistito nella passata edizione del reality. Le dinamiche, infatti, sono ben differenti. Tutto è cominciato con l’avvicinamento tra Eodardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, culminato anche con un bacio. Eppure questo non ha spazzato via i dubbi del ragazzo, anzi la presenza dell’ex di Belen Rodriguez ha creato parecchio scompiglio nel rapporto tra i due concorrenti. Come andrà a finire?

Ginevra Lamborghini è davvero single?/ "Crisi col mio fidanzato dopo il GF Vip. Ecco perché ero a casa sua"

Lo scopriremo nella puntata di oggi del Grande Fratello Vip, visto che potrebbe esserci un confronto tra i protagonisti di questo triangolo. Anche perché in questi giorni non se le sono mandate a dire Edoardo e Antonino. Il primo accusa l’altro di essere falso, ma Spinalbese ritiene che le accuse di Donnamaria siano legate alla gelosia, visto che Antonella Fiordelisi nei giorni scorsi ha fatto un massaggio ai glutei del parrucchiere che ha infastidito molto Edoardo.

Spinalbese 'innamorato' di Ginevra Lamborghini: con Giaele è solo un gioco?/ I dubbi sulle 'corna' al GF Vip

Il triangolo tra Edoardo, Antonino e Antonella Fiordalisi…

Antonino Spinalbese ne ha parlato con Giaele durante un bagno in piscina. Secondo il ragazzo, Edoardo Donnamaria si era prima avvicinato a lui con l’intenzione di essergli amico, poi all’improvviso lo ha attaccato, forse per invidia. Giaele dal canto suo gli ha fatto notare che è stato infantile nel flirtare con Antonella Fiordelisi, visto l’avvicinamento tra la ragazza ed Edoardo. Ma Antonino ritiene di aver solo risposto alle provocazioni, quindi non si sente in colpa. “Se sei geloso di me, non mi considerare dalla mattina alla sera“.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi stanno insieme?/ Dubbi al GF Vip: "Lo prende solo in giro"

Edoardo Donnamaria invece è stato ancor più duro. Parlando con Cristina al Grande Fratello Vip, ha spiegato di non ritenere spontaneo e vero il coinquilino, sostenendo che i suoi atteggiamenti e modi di fare sarebbero costruiti. “Non ci vedo del buono in lui“. Nelle ore successive è poi tornato a parlare di Antonino Spinalbese, affermando che non è sincero neppure quando afferma di non essere interessato a Giaele. “Secondo me ad Antonino piace Giaele“. Ma forse spera che esca allo scoperto per avere Antonella Fiordalisi tutta per sé?











© RIPRODUZIONE RISERVATA