Edoardo Ercole, ‘proposta di matrimonio’ a Mercedes Henger/ “Alla fine ha detto sì!”

Ieri è stato il compleanno di Mercedesz Henger e per l’occasione la giovane ha fatto incetta di auguri speciali vivendo alcuni momenti indimenticabili e festeggiando con le persone a lei care. Tra queste non poteva mancare Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi, il quale le ha fatto una delle dediche più dolci che Mercedesz potesse mai ricevere e che porterà nel cuore ripensando al suo trentesimo compleanno.

Il legame speciale tra Edoardo e Mercedesz è riassunto tutto nel post che il giovane ha pubblicato su Instagram e che l’amica ha prontamente repostato nelle sue Stories. La giovane Henger, splendida in abito lungo bianco, si è ritrovata di fronte l’amico, in ginocchio come un vero cavaliere, con una vista mozzafiato sullo sfondo, con vista sull’isola Gallinara. “Alla fine ha detto si!”, ha ironizzato Edoardo postando l’emoji di un anello e riferendosi alla posa fotografica che ricordava quella di una romanticissima proposta di matrimonio.

Edoardo Ercole ed i suoi speciali auguri di compleanno a Mercedesz Henger

Nelle successive parole usate per destinare i suoi auguri di compleanno speciali all’amica Mercedesz Henger, Edoardo Ercole non poteva che spiegare nel migliore dei modi la natura del loro straordinario rapporto. “Tanti auguri, amica, sorella, moglie, TUTTO”, ha proseguito il ragazzo. Poi ha chiosato: “Resterò accanto a te sempre per ricordarti quanto tu sia speciale, bella e unica”. Ovviamente Mercedesz non poteva che apprezzare le parole dell’amico replicando con un sentito “Amore mio”, accompagnato da una serie di emoji a forma di cuore.

Tra gli altri auguri “Vip” anche quelli di Gennaro Lillio, Sandra Milo e Giacomo Urtis. Mercedesz Henger ha di recente concluso la sua storia con Lucas Peracchi, l’ex tronista al quale è rimasta legata per tre anni tra alti e bassi. Intanto, come scrive Today, si fa sempre più insistente la voce di un nuovo amore per la giovane, figlia di Eva Henger. Le indiscrezioni in merito al presunto neo flirt non avrebbero stupito Lucas che in una intervista ripresa dal portale avrebbe commentato: “Non sono rimasto sorpreso per niente. Proprio pochi giorni dopo la rottura, avevo chiesto a lei e ad una sua amica di questa persona ma loro hanno negato tutto. Adesso, invece, la situazione mi è più chiara”.



