Edoardo, fratello di Guendalina Tavassi/ “Da piccoli eravamo un corpo e un’anima”

Guendalina Tavassi e Edoardo Tavassi: fratelli a L’Isola dei Famosi

Edoardo Tavassi è il fratello di Guendalina Tavassi. I due hanno un bellissimo rapporto e insieme hanno partecipato in coppia lo scorso anno a L’Isola dei Famosi. Proprio in Honduras, Edoardo si è fatto conoscere ed apprezzare come naufrago conquistandosi poi un posto tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. All’interno della casa di Cinecittà, Edoardo ha intrecciato un rapporto di conoscenza con Micol Incorvaia e per molti è il favorito alla vittoria finale. Sarà davvero così?

Fuori dalla casa del GF VIP a sostenerlo c’è la sorella Guendalina che parlando proprio del fratello ha dichiarato: “se dovesse vincere, cosa che mia nonna in sogno gli ha prognosticato, prometto che sposerò Federico, a patto che paghi Edoardo” – anticipando che se vincerà “sarà lui a portarmi all’altare, ce lo meritiamo”.

Guendalina Tavassi sul fratello Edoardo Tavassi: “come due gemelli”

Il rapporto di Guendalina Tavassi col fratello Edoardo Tavassi va ben oltre il sangue. “Da piccoli eravamo un corpo e un’anima, due gemelli, poi quando avevamo cinque anni, i nostri genitori si sono separati e noi siamo diventati dei pacchi postali, con loro in guerra e noi in mezzo al mare in tempesta” – ha raccontato Guendalina che ricordando il passato ha confessato – “ci vedevamo soltanto in tribunale, davanti agli assistenti sociali, con lo psicologo. Sto parlando di otto, nove anni trascorsi così, in modo difficile, duro, doloroso”.

Per un lungo periodo i due sono stati separati visto che i genitori hanno divorziato. Una separazione che entrambi hanno visto come un trauma. “La gente può pensare a noi come due persone eternamente allegre, ma in realtà solo io e il mio fratellone sappiamo quanto abbiamo sofferto e quanti buchi abbiamo dentro al nostro cuore” – ha detto Guendalina che parlando della vita privata del fratello ha rivelato – “ha avuto una storia importante con una ragazza di nome Alice, dalla quale ha incassato una terribile delusione quando lei si è fidanzata con il migliore amico di lui. Poi c’è stata Diana del Bufalo, che ancora oggi ricorda come una figura chiave della sua vita, ma attualmente non c’è nessuna donna nel cuore di Edoardo”.











