Edoardo Tavassi è stato costretto al ritiro durante la semifinale de L’Isola dei Famosi per un problema medico. Il fratello di Guendalina si prepara a tornare in Italia ma nell’attesa ha rilasciato già alcune dichiarazioni. Nel programma condotto da Ilary Blasi, Edoardo è stato uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione e ha saputo ritagliarsi il suo spazio anche dopo l’abbandono di sua sorella Guendalina, famosa per la sua partecipazione al Grande Fratello. In particolare, il naufrago è stato al centro di numerose dinamiche sia con l’amico Nicolas Vaporidis, sia con la concorrente Mercedesz Henger, con cui ha instaurato un rapporto molto stretto. Raggiunto dalle telecamere dell’isola, Edoardo ha risposto tramite Instagram stories ad alcune domande postagli dagli utenti.

Una delle prime domande a cui Edoardo ha risposto su Instagram riguardava il suo rapporto con Mercedesz. Molti fan della coppia si aspettano un lieto fine una volta terminato il programma, ma il fratello di Guendalina avvisa: “Mercedesz mi piace ma è sull’isola. L’isola non è la vita reale, quindi la vedrò per capire se mi piace nella vita reale. Vediamo fuori e poi vi dico.”

Intanto, come riporta PipolTV su Instagram, Edoardo ha passato la sua prima notte da single dopo l’Isola, ma pare sia stato in compagnia di due naufraghe eliminate. La prima è Pamela Petrarolo, l’altra è Estefania Bernal. Stando a PipolTV, il Tavassi non sarebbe caduto in tentazione nonostante le avances della modella: proprio così, Edoardo sta davvero aspettando Mercedesz dopo la fine del programma di Canale5 per capire come si evolverà il loro legame.

Edoardo non ha nascoso il suo rammarico per essersi dovuto ritirare a un passo dal traguardo finale, soprattutto perché non ha potuto restare più tempo con alcuni dei naufraghi con cui ha stretto un rapporto d’amicizia: Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis: “Il mio sogno era stare sulla deriva con Carmen e Nicolas, e poi chi vincerà, andava bene. Ci sono rimasto male ma adesso sono contento e tifo per loro.”

Fin dall’inizio, Edoardo e sua sorella Guendalina hanno legato con mamma Carmen e suo fratello Alessandro, e a loro si era aggiunto anche l’attore Nicolas Vaporidis. Il gruppo era anche il preferito dal pubblico che ha apprezzato le loro dinamiche e la loro sincerità.

