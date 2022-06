Guendalina Tavassi/ “Dopo l’Isola dei Famosi ho solo mangiato e vomitato”

Guendalina Tavassi e lo scherzo al fratello Edoardo Tavassi

Guendalina Tavassi è stata una delle indiscusse protagoniste de L’Isola dei Famosi 2022, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. La influencer durante l’ultima puntata ha fatto uno scherzo al fratello Edoardo Tavassi fingendo di essere tornare in Honduras. “Mi hanno fatto tornare, sono dei pazzi. Sono sull’isolotto per stare una settimana. Ora Mercedesz dimostrami almeno in questa occasione che mi posso fidare di te. Girati” – dice la Tavassi, ma il fratello non le crede. Il naufrago, infatti, è convinto che sia solo uno scherzo organizzato ad hoc al punto da replicare: “non ci credo manco se la vedo, Guendalina starà ad Anzio”.

Guendalina Tavassi scrocca il passaggio ad una fan/ La reazione di Alessandro…

Dallo studio Ilary Blasi e l’opinionista Vladimir Luxuria hanno cercato in tutti i modi di convincerlo che la sorella fosse davvero in Honduras, ma alla fine lo scherzo è durato quanto un gatto in tangenziale viste le risate provenire dallo studio. Poco dopo Edoardo e Mercedesz Henger hanno potuto vedere in video la Tavassi che ha dedicato un messaggio ad entrambi.

Federico Perna, fidanzato di Guendalina Tavassi/ Un figlio in arrivo? "Ne abbiamo parlato..."

Guendalina Tavassi dopo l’Isola dei Famosi 2022: “mangiare è bellissimo”

Guendalina Tavassi durante l’ultima diretta de L’Isola dei Famosi 2022 ha parlato con il fratello Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger. “Edo con questi capelli stai da Dio. Cominciate quasi a piacermi voi due, siete bellissimi. Fuori non sei più “il fratello di Guendalina, ma sono diventata io “il fratello di Edoardo Tavassi”. In realtà la ex concorrente del Grande Fratello è preoccupata per il fratello Edoardo che ha preso una cotta per la figlia di Eva Henger..

“Ho sentito alcune cose che non mi sono piaciute. Non voglio che prenda altre delusioni, ha sofferto molto in amore” – ha detto Guendalina che una volta tornata in Italia ha rassicurato tutti i fan sulle sue condizioni di salute. “Per ora ho solo mangiato e vomitato però va bene così, mangiare è bellissimo, la vita è meravigliosa” – ha detto la Tavassi su Instagram parlando del suo comeback in Italia!

Guendalina Tavassi assente in studio all'Isola dei Famosi, perchè?/ Lei svela tutto…

© RIPRODUZIONE RISERVATA