Edoardo Tavassi attacca Jeremias Rodriguez/ “Non vorrei vederlo neanche per caso!”

Edoardo Tavassi ed i rapporti con Jeremias Rodriguez dopo l’Isola

Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi è tornato fisso a Roma ed ha ripreso la sua vita di sempre. Ospite di Giada Di Miceli durante “Non succederà più” trasmesso da Radio Radio, ha avuto modo di ripercorrere la sua esperienza in Honduras ed in particolare di parlare dei rapporti avuti con gli altri naufraghi. E non con tutti, a quanto pare, ha avuto una situazione serena. Ad esempio, tra gli ex naufraghi che non vorrebbe mai più rivedere, il fratello di Guendalina Tavassi ha avanzato il nome di Jeremias Rodriguez.

In merito al fratello di Belen Rodriguez, Edoardo Tavassi ha commentato: “Chi proprio non ho visto e non vorrei più vedere nemmeno casualmente? Jeremias e il padre, i due Rodriguez. Loro no, proprio li eviterei e loro eviterebbero me”. Il motivo è presto detto: “penso siano stati la più grande delusione de L’Isola dei Famosi per me”, ha precisato. Tutta un’altra storia invece, il rapporto con il vincitore del reality, Nicolas Vaporidis.

Edoardo Tavassi e la frecciatina al fratello di Belen

Edoardo Tavassi non ha nascosto la grande delusione nei confronti di Jeremias Rodriguez ed anzi ha aggiunto quali sarebbero stati i motivi di maggiore fastidio causati dal fratello di Belen. Sebbene la percezione di Edoardo in un primo momento era stata quella di poter instaurare lo stesso rapporto di sintonia avuto con Nicolas, le cose non sono andate poi in questo modo: “Quando io gli dicevo cose private e quando discutevamo lui le rivelava a tutta Italia. In diretta ha detto delle mie confidenze e pure distorte”, ha tuonato. “Mi sono sentito tradito”, ha aggiunto.

Nel dettaglio, ha spiegato ancora Edoardo Tavassi, lui gli avrebbe confidato che in un periodo della sua vita aveva avuto dei problemi economici per i quali ricevette l’aiuto della sorella Guendalina: “Lui in un daytime ha detto ‘te a 40 anni ti fai campare da tua sorella’. Capite la bassezza e come ha distorto?”, ha commentato, evitando poi ulteriori commenti sui Rodriguez e definendoli “Niente di più lontano da me” ed anche “doppiogiochisti”. Infine ha sferrato una ulteriore frecciatina: “La cosa che me faceva ridere è che lui è il fratello di Belen e così è conosciuto”. Di contro, con Alessandro Iannoni, Nicolas e Carmen Di Pietro è riuscito a creare un rapporto di vera amicizia.











