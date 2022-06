Edoardo Tavassi e i bisogni all’Isola dei Famosi/ “Una cosa terribile”, il retroscena

Edoardo Tavassi e i retroscena dell’Isola: “Ho perso 23 kg“

Edoardo Tavassi è tornato a parlare dell’esperienza che gli ha cambiato drasticamente la vita, conclusasi pochi giorni fa: L’Isola dei Famosi. E l’ha fatto nelle scorse ore attraverso una diretta Instagram in compagnia dei suoi followers, che gli hanno fatto numerose domande su questa avventura. L’ex naufrago ha così parlato a ruota libera dell’esperienza in Honduras, rivelando anche qualche inedito retroscena.

Edoardo Tavassi "Mercedesz? L'unica che non ho sentito dopo l'Isola"/ "Se vedo il marcio significa che c'è"

Come riportato anche da Biccy, Tavassi ha ironizzato sulla sua condizione fisica spiegando: “Quando sono entrato ero veramente un sacco di me**a, sono entrato con otto panze. Non che ora sia quel gran fico, ma ho perso 23 kg. […] Sono entrato che pesavo 112 kg, ero troppo grosso“. Blogtivvù ha riportato altre sue intime confessioni, l’ex naufrago ha infatti spiegato con grande ironia dove solitamente facevano i bisogni: “Dentro un secchio con una busta nera, una cosa terribile che veniva cambiata una volta a settimana. Nella seconda isola hanno deciso di costruire la capanna dietro il secchio. Vi potete immaginare la puzza di me**a tutta la notte“.

Edoardo Tavassi sceglie Estefania e scarica Mercedesz/ "Con lei uscire a cena", la Henger invece...

Edoardo Tavassi stronca Mercedesz Henger: rapporti a zero dopo L’Isola

Nel corso della diretta Instagram Edoardo Tavassi ha fatto anche il punto sul suo attuale rapporto con Mercedesz Henger. Nell’intervista di fuoco rilasciata a The Pipol Tv ha infatti preso le distanze dalla ragazza, accusandola di falsità e preferendo al suo posto Estefania: “Estefania la porterei volentieri a cena. Lei nel bene e nel male si è sempre mostrata per quello che è, e non si è nascosta. Mercedesz invece ha giocato molto. Quando non c’erano i cameraman presenti in spiaggia sembrava capirmi, appoggiarmi. Poi quando le telecamere arrivavano si trasformava…”.

Isola, Edoardo dà della "coatta" alla sorella Guendalina/ Il motivo e la reazione

Il fratello di Guendalina ha poi rincarato la dose nella diretta Instagram delle scorse ore, ritornando sull’argomento Mercedesz: “Io che non vedo quasi mai il marcio, se vedo il marcio qualcosa di marcio davvero c’è!“. E svela di non aver più avuto contatti con lei dopo la conclusione del reality: “È l’unica persona che non ho sentito. Tutti quelli che stavano lì all’Isola li ho sentiti, lei no. Sarà incaz*ata? Però mi ha taggato in un post, quindi…“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA