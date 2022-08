Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis reunion a Londra/ L’attore “Noi amici? Dicevano…”

Edoardo Tavassi a Londra dall’amico Nicolas Vaporidis

L’amicizia tra Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi prosegue anche a distanza di qualche mese dalla fine dell’Isola dei Famosi. I due ex naufraghi si sono rivisti confermando così come il loro legame sia andato ben oltre le mere strategie di gioco e smentendo quindi coloro che sin dal principio avevano messo in dubbio il loro reale affetto. A quanto pare, dunque, in Honduras sarebbe nato davvero qualcosa di speciale tra il fratello di Guendalina Tavassi e il vincitore dell’ultima Isola dei Famosi e lo dimostra la recente trasferta londinese di Edoardo.

Nelle passate ore, il più social Edoardo Tavassi ha colto l’occasione per immortalare i momenti salienti della sua tappa inglese attraverso il suo profilo Instagram. A quanto pare sin dal suo approdo in terra inglese, Tavassi sarebbe rimasto particolarmente colpito. Dopo essere atterrato a Londra, l’amico Nicolas Vaporidis ha provveduto a recuperarlo. “Una fi…ta, è come se guido ma non ho il volante”, ha commentato Edoardo, riferendosi al differente modo di guidare degli inglesi.

Edoardo Tavassi ha approfittato della sua trasferta in Inghilterra per documentare tutto, tra cui il pranzo in casa di Nicolas Vaporidis. Non poteva mancare il consueto giro per Londra, ancora con il vincitore dell’Isola e la sua misteriosa fidanzata, Ali. A dimostrazione della sua grande riservatezza, il fatto che Edoardo abbia deciso di riprenderla ma mai in viso. “La mano di Ali, è la fidanzata di Nicolas”, si è limitato a scherzare il fratello di Guendalina, riprendendo la donna seduta al tavolino di un bar.

La giornata non poteva non concludersi con la cena a Taverna Trastevere, il ristorante di Nicolas Vaporidis. Dopo l’arrivo di Edoardo e di Nicolas, proprio l’attore ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe e replicare alle critiche ricevute nel corso della loro permanenza in Honduras: “Non siete amici, dicevano. È tutto finto, dicevano. Non ti verrà mai a trovare a Taverna Trastevere, dicevano. E invece…”. I due ex naufraghi hanno così deciso di replicare con i fatti a coloro – soprattutto hater – che avevano messo in dubbio il loro sincero affetto.

