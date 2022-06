Edoardo Tavassi ed Estefania, bacio all’Isola dei Famosi/ Mercedesz Henger gelosa e…

Edoardo Tavassi ed Estefania vicini all’Isola dei Famosi 2022

Alla finalissima dell’Isola dei Famosi 2022 mancano pochi giorni, ma il colpo di scena potrebbe essere dietro l’angolo. Dopo aver chiuso la conoscenza con Roger, Estefania è sempre più vicina ad Edoardo Tavassi il quale, dopo il feeling iniziale, ha preso le distanze da Mercedesz Henger. Quest’ultima, però, giorno dopo giorno, è sempre più interessata al fratello di Guendalina Tavassi e, nel corso del daytime del 16 giugno, in seguito ad un incidente che le ha provocato una ferita alla mano, si è lasciata andare ad uno sfogo nei confronti di Edoardo.

Guendalina Tavassi dopo L'isola: chili persi e dubbi su Mercedesz Henger/ "Sono preoccupata per Edoardo"

Mercedesz si è lamentata delle poche attenzioni che Edoardo le ha riservato dopo il suo ritorno sull’Isola in seguito all’incidente. “Se è andato in mare a giocare, ridere, scherzare e chiacchierare con Estefania”, ha detto Mercedesz. Il feeling tra la modella ed Edoardo è stato notato anche da Carmen Di Pietro e Mercedesz ha così commentato: “Sono single entrambi single, fanno come vogliono”, dice sconsolata.

Edoardo Tavassi, Mercedesz Henger lo spoglia all'Isola dei Famosi!/ Lo lascia senza costume e..

La prova ricompensa fa scattare il bacio tra Edoardo Tavassi ed Estefania

Sull’Isola dei Famosi, poi, arriva Alvin per sottoporre i naufraghi ad una prova ricompensa. L’inviato chiede ai naufraghi di formare tre coppie chiamate a trasportare dei bastoncini di cioccolato con la bocca. Durante il gioco, le labbra di Estefania ed Edoardo si sfiorano fino a toccarsi definitivamente. Dopo aver vinto la gara, Edoardo ed Estefania esultano davanti alle telecamere parlando anche del bacio.

“Ce l’abbiamo fatto. Il trucco era baciarci”, dicono. “Non abbiamo rivali su questo gioco“, aggiungono mentre brindano. I due, dunque, sono sempre più vicini mentre Mercedesz non nasconde il proprio malumore per come si sta evolvendo il suo rapporto con il Tavassi.

Edoardo Tavassi elogia Estefania "Con lei mi diverto tanto"/ Lei stuzzica "È un figo": e Mercedesz?













© RIPRODUZIONE RISERVATA