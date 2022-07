Edoardo Tavassi, la verità sul ritiro “Infortunio? Dolore è durato due giorni”/ “Riuscivo a camminare ma…”

Edoardo Tavassi è stato senza dubbio uno dei partecipanti più amati dell’Isola dei famosi. Entrato come “il fratello di Guendalina Tavassi” grazie alla sua autoironia è riuscito a farsi apprezzare a tal punto da diventare uno dei favoriti per la vittoria. Purtroppo però, a sole due puntate dalla fine, ha dovuto abbandonare il gioco. La causa? Un serio infortunio al ginocchio di cui ha voluto raccontare i retroscena in un’intervista per Fanpage.

“Ho urtato uno scoglio con il ginocchio durante la prova ricompensa, uscito dall’acqua il ginocchio ha ceduto, ho iniziato a urlare fortissimo per il dolore”; e da qui inizia l’epopea: viene portato in braccio fuori dall’acqua e poi al pronto soccorso dove, dopo avergli somministrato della morfina per placare il dolore, gli viene fatta una risonanza. Mentre attende i referti però il dolore inizia ad affievolirsi, chiede ai medici una spiegazione e gli rispondono che è merito degli antidolorifici così, di nascosto, decide di non prenderli più ma comunque… il dolore non torna! In lui nasce allora la speranza di poter rimanere in gioco, speranza però presto interrotta dall’arrivo del referto che parla chiaro: lesione dei legamenti e menisco.

Perché la produzione non ha permesso a Edoardo Tavassi di rimanere all’Isola?

Nonostante il referto che di fatto lo porta al ritiro dall’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi ha affermato che avrebbe comunque potuto continuare il programma: “Riuscivo a camminare normalmente così ho chiesto di rimanere in gioco e assumermi le responsabilità di eventuali incidenti”, la produzione però non accetta la proposta invitando Edoardo a lasciare l’Honduras. Ciò che ha destato scalpore nel web e tra i telespettatori è stato però vedere il concorrente, all’arrivo in studio per la finale, in ottima forma e senza alcuna sofferenza.

“Io mi sento esattamente come quando sono arrivato all’Isola; non si tratta di essere miracolato, semplicemente, il dolore è durato solo due giorni”, ha detto. Allora perché la produzione non gli ha permesso di rimanere? Edoardo nega la possibilità di un “complotto”, la motivazione sembra essere di carattere burocratico: “la produzione, pur desiderando farmi restare, non poteva assumersi la responsabilità del mio rientro e di un eventuale altro incidente. Avevano le mani legate”, ha spiegato.











