Edoardo Tavassi smaschera Mercedesz Henger: “Falsa”/ “Fai la vittima e non credo…”

Edoardo Tavassi contro Mercedesz Henger

Edoardo Tavassi si scaglia contro Mercedesz Henger non credendo affatto al suo interesse nei propri confronti. Tutto è accaduto quando, dopo un incidente, Mercedesz è stata medicata in infermeria per poi tornare sull’Isola con quattro punti di sutura. Mercedesz, riaccolta dai compagni, ha ammesso di essere stata delusa dall’accoglienza di Edoardo. Quest’ultimo, di fronte alle lamentele della Henger, si è così lasciato andare ad un amaro sfogo. “Avevi il taglio sulla mano e io ti ho detto ‘no, non vieni a fare i cocchi, ti vai a far medicare, perché ti si potrebbe infettare’. Tu ti sei messa a ridere dicendomi, ‘ma no ma che me frega’”, ha sbottato Edoardo.

“Una volta che ho appurato che tu stessi bene mi sono detto ‘ok sta bene’. Poi vengo a sapere che vai dagli altri a dire che ci sei rimasta male perché io dovevo starti più vicino. Io non so più cosa fare. Mi dici che non è nulla di grave e che stai benissimo e poi però ti lamenti alle spalle. Stai facendo la vittima davanti alle telecamere”, ha aggiunto Edoardo come riporta Biccy.

Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi, tutto finito?

Tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi, a pochi giorni dalla finalissima dell’Isola dei Famosi 2022, dunque, è tutto finito? I due naufraghi riusciranno a ricucire il rapporto? Per il momento, le basi per un nuovo inizio sembrerebbero non esserci. Durante la lite furiosa con Mercedesz, infatti, Edoardo ha ammesso di non fidarsi affatto di lei. “E poi non credo nemmeno al tuo interesse. Perché vuoi farti la storia con me sull’Isola? Ti ho smascherata e ti spiego perché. Se dicevo sì allora felici facevamo la storiella, se dicevo di no allora facevi la vittima”, ha sbottato il fratello di Guendalina.

Mercedesz, da parte sua, dopo essersi difesa replicando alle accuse di Edoardo e spiegando di non essere una persona falsa, sembrerebbe non essere più disposta ad aspettarlo. Come andrà a finire tra i due? Alle prese con un infortunio, Edoardo, tornando sull’Isola, farà un passo verso Mercedesz?













