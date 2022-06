Edoardo Tavassi sta male all’Isola dei Famosi?/ “Dolore alle ossa e spossatezza”, ma…

Edoardo Tavassi sta male all’Isola dei Famosi? I sintomi

Tra infortuni e malori, all’Isola dei Famosi 2022 quasi tutti i naufraghi quest’anno sono passati dall’infermeria. L’ultimo concorrente a lamentare di stare poco bene è stato Edoardo Tavassi, il quale ha fatto preoccupare non poco i suoi estimatori. Il fratello di Guendalina Tavassi, infatti, dopo aver a lungo lamentato di aver dovuto tagliare i capelli per un pasto meno prelibato di quello promesso, ha lamentato un piccolo malore all’Isola dei Famosi.

Edoardo e Mercedesz stanno insieme?/ Nuovo bacio all'Isola: "La cosa più romantica…"

Secondo quanto reso noto da Il Messaggero, che ha raccolto le segnalazioni degli utenti di Twitter, Edoardo Tavassi avrebbe iniziato a stare male già durante il daytime della scorsa domenica, avvertendo alcuni preoccupanti sintomi. Nel dettaglio, il giovane naufrago avrebbe lamentato dolore alle ossa e spossatezza, tanto da farsi controllare la temperatura con una mano dall’amica Mercedesz Henger per timore che potesse avere la febbre.

Edoardo Tavassi e Diana Del Bufalo, il retroscena/ "Lei aveva delle cose irrisolte"

Non solo Edoardo Tavassi: anche Marco Cucolo ha avuto gli stessi dolori?

Mentre alcuni fan di Edoardo Tavassi lo accusavano sui social di prendere poco sul serio le attività dell’Isola dei Famosi, alle quali avrebbe preso parte in maniera poco attiva, ignorando forse il suo stato di salute, altri avrebbero sottolineato i sintomi manifestati dal naufrago. A quanto pare però non sarebbe stato neppure il solo dal momento che anche Marco Cucolo avrebbe manifestato lo stesso malessere.

Evidentemente però, si sarà trattato di sintomi passeggeri, forse causati dalle elevate temperature o da qualcosa ingerito dai due naufraghi e che avrebbe fatto male sia ad Edoardo che al compagno di Lory Del Santo. Nel frattempo, Tavassi è pronto per la nuova diretta di stasera ignaro del fatto che riceverà una gradita sorpresa proprio dalla sorella Guendalina come annunciato dalla stessa ex concorrente attraverso i suoi social: “Devo scegliere pure un vestito perché domani finalmente sarò in puntata e tocca fare una sorpresa a Edoardo!”.

Angelica Livraghi ed Edoardo Tavassi hanno avuto una storia/ L'ex gieffina: "Un flirt anni fa ma…"

si ha male alle ossa ,tipo quando si ha la febbre — flo (@FloFloranis00) June 3, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA