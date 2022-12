Edoardo Vianello e moglie Elfrida Ismolli/ Polemica con Wilma Goich per i tradimenti…

Edoardo Vianello ha sposato in terze nozze Elfrida Ismolli, di professione ingegnere elettrotecnico e originaria dell’Albania, conosciuta nella sala d’attesa di uno studio dentistico nel 1998. Della donna, l’ex marito di Wilma Goich ha parlato a “Oggi è un altro giorno”, trasmissione del pomeriggio di Rai Uno condotta da Serena Bortone: “Elfrida mi ha reso un uomo felice, è l’unica delle tre mogli che si è preoccupata per me ed è anche l’unica che ha dedicato la sua vita a me. Io a questo non ero abituato: con Wilma Goich c’era competizione perché era una collega, mentre Vania Muccioli era disinteressata”.

Gianlorenzo, chi è il nipote di Wilma Goich/ "Ragazzo sensibile ed educato. Meraviglioso"

Elfrida Ismolli, dal canto suo, ha rivelato a “Storie Italiane”, programma di Rai Uno, che Edoardo Vianello al telefono “ha una bellissima voce, sa essere molto convincente. Certo, non è stato un colpo di fulmine, perché lui non era Brad Pitt! Però è stato bravissimo a conquistarmi con la sua gentilezza: lui è un uomo buono, gentile e generoso. La sua giornata si riassume in come rendermi felice e la mia coincide con la ricerca della sua felicità”.

Susanna Vianello, figlia morta Wilma Goich ed Edoardo Vianello/ "Dolore incredibile"

EDOARDO VIANELLO E LA POLEMICA CON WILMA GOICH SUI TRADIMENTI. LEI: “UN GIORNO GLI DISSI…”

Nei giorni scorsi, Edoardo Vianello ha punzecchiato l’ex moglie Wilma Goich, sottolineando, anche nella sua recente biografia, che sarebbe stata lei a tradire lui, ponendo fine al loro matrimonio. Al Grande Fratello Vip, però, la cantante ha respinto le accuse dell’ex marito: “È vero, un giorno gli ho detto di avere un altro, ma era una bugia che poi gli ho confidato tre mesi dopo. Ho tradito Edoardo Vianello solo dopo essere stati dall’avvocato. Non sono mai andata a letto con qualcuno quando stavo insieme a mio marito”.

Edoardo Vianello: "Wilma Goich? Felice si sia distratta con Daniele Dal Moro"/ "Anche durante le nozze lei…"

Goich ha poi aggiunto che Edoardo Vianello l’avrebbe ripetutamente tradita, mentre lei ha avuto alcune storie sentimentali dopo la fine delle loro nozze, tra le quali la più lunga è durata sette anni: “Ma non ho mai portato a casa nessun uomo per rispetto di mia figlia”, ha concluso la donna.











© RIPRODUZIONE RISERVATA