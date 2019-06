EINAR/ “Dopo Morandi sogno di cantare con John Legend” (SlimeFest 2019)

Einar da Sanremo 2019 allo SlimeFest 2019. L’ex cantante di Amici di Maria De Filippi è uno dei protagonisti dell’evento musicale organizzato da Mirabilandia e trasmesso su Nickelodeon, canale 605 del digitale terrestre. Una nuova importante esperienza per il giovante cantante che in questi giorni è tornato nelle radio con “Un’altra volta te” il nuovo singolo prodotto da Sony Music Italia. La canzone è estratta dal suo primo album di inediti dal titolo “Parole Nuove” pubblicato lo scorso 15 febbraio subito dopo la sua partecipazione al Festival della Canzone italiana di Sanremo. Intervistato da SkyTg24 Einar ha parlato proprio della sua esibizione a Sanremo 2019: “essere stato sul palco dell’Ariston a 26 anni non è che capiti tutti i giorni. Trovarmi con i big della musica italiana per me è stato un onore. All’inizio pensavo che non me la sarei cavata… e invece è andata e mi sono proprio divertito. Poi del mio percorso c’è da dire che io ho fatto un po’ il contrario di quel che è la norma: invece che partire dalla gavetta e finire in televisione, ho fatto l’opposto e solo adesso sto cominciando a fare tanti live”.

Einar: “Gianni Morandi? La mia ispirazione”

Il giovante cantante di Amici di Maria De Filippi è consapevole che tutto quello che sta vivendo in questi mesi è solo un punto di inizio. Un punto di partenza che potrebbe portarlo a costruire una carriera nel mondo della musica italiana. “Sono giovane, ho 26 anni” ha detto il cantante, che parlando di questi mesi ha precisato: “si cresce sempre, non si finisce mai di imparare e in questo mondo, che non è facile, ogni cosa bella che ti capita è un punto di partenza”. Non si considera affatto arrivato, anzi è consapevole che è solo all’inizio, anche se ha un sogno: “diventare il nuovo Gianni Morandi“. Ebbene si, Morandi è proprio la sua fonte di ispirazione, anche se precisa “musicalmente sono sempre me stesso”. Nato a Cuba, il cantante è consapevole che le sue radici hanno influito sulla sua passione perl am musica: “a Cuba da mattina fino alla sera quando vai a dormire c’è della musica accesa. Poi la musica è come una medicina: quando sei giù c’è il brano che ti tira giù, quando sei troppo su e stai per esplodere c’è quello che ti tranquillizza… Serve la musica, nella vita”.

Einar: “sogno un duetto con John Legend”

Dopo il grande successo ad Amici di Maria De Filippi, Einar ha le idee chiare sulla dimensione musicale che più gli piace. “Se devo essere sincero mi piace di più la dimensione live” ha dichiarato a SkyTg24 raccontando le sue difficoltà dinanzi alle telecamere “non mi sento tanto mio agio”. Non rinnega nulla però: “è un’esperienza che serve, anche perché è quello che promuove la musica, e poi impari molte cose che poi ti servono per affrontare il palco “là fuori”, che è molto più duro” ha detto il giovane cantante. Parlando poi di musica e duetti, Einar ha un sogno nel cassetto realizzato in parte. Si tratta di un duetto: “uno l’ho già fatto, in Una vita che ti sogno con Gianni Morandi, che è l’artista che stimo di più. E poi sarebbe davvero bello cantare con John Legend”.



