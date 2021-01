El Shaarawy alla Roma?/ Fogliamanzillo: “Si può fare, lui vuole tornare” (esclusiva)

CALCIOMERCATO ROMA: EL SHAARAWY? RITORNO POSSIBILE, ECCO COME

Potrebbe essere il colpo del calciomercato Roma? Stephan El Shaarawy gioca attualmente allo Shanghai Shenhua con scadenza del contratto nel giugno 2022: era già stato molto vicino al ritorno in estate, ma poi non se ne era fatto nulla. Con un posto agli Europei in ballo, il Faraone adesso potrebbe davvero risposare la causa giallorossa: Tiago Pinto non ha fatto nomi specifici nella sua conferenza stampa di presentazione, ha parlato di un progetto nel medio-lungo periodo ma anche di una voglia di vincere che deve essere quotidiana. El Shaarawy potrebbe rientrare nel profilo tracciato dal nuovo General Manager? Di certo sarebbe un giocatore che conosce l’ambiente, e che potrebbe dare una mano a Paulo Fonseca; numericamente però qualcuno potrebbe essere destinato alla partenza, perché con l’avanzamento di Lorenzo Pellegrini sulla trequarti anche uno come Pedro è destinato alla panchina, e poi ci sarebbe sempre Carles Pérez arrivato dal Barcellona un anno fa. Una trattativa comunque che si sta concretizzando, e potrebbe essere chiusa anche nei prossimi giorni prima della fine del calciomercato invernale dalla Roma. IlSussidiario.net ne ha discusso in esclusiva con l’operatore Mario Fogliamanzillo.

È davvero possibile il ritorno di El Shaarawy dalla Roma? Penso di sì, soprattutto per l’introduzione del Salary Cup nel campionato cinese: a quel punto, al Faraone non converrebbe rimanere in un Paese così diverso per usi e costumi – ma anche calcisticamente parlando – venendo meno l’ampia differenza di ingaggio…

Il giocatore vuole la Roma quindi, si può fare… Non sono nella testa di El Shaarawy, ma penso si possa dire che lui vuole tornare: quindi sì, l’operazione di calciomercato è fattibile.

Quanto servirebbe, in questo momento, El Shaarawy alla Roma? Io credo molto, perché è un giocatore di valore ed esperienza che farebbe parecchio comodo a Fonseca. Potrebbe aiutarlo a perseguire quegli obiettivi che la società si è prefissa.

E come potrebbe utilizzarlo l’allenatore portoghese? Visto il 3-4-2-1 adottato da Fonseca, penso che la migliore collocazione di El Shaarawy sia quella di seconda punta o trequartista, dunque diciamo alle spalle di Dzeko.

Tecnicamente che giudizio dà di El Shaarawy? Penso che in tutta la sua carriera abbia dimostrato di essere un ottimo giocatore, sopra la media.

