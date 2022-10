Eldina Vanessa Ahmic, chi è la fidanzata di Dejan Kulusevski?/ Gioca dove lui iniziò la su carriera

Eldina Vanessa Ahmic, giocatrice professionista di calcio, più di una volta è passata per le “sliding doors” del suo fidanzato, Dejan Kulusevski, ex centrocampista offensivo della Juventus e adesso calciatore del Tottenham. Ventotto anni, essendo nata nel 1994, sei anni in più dei Dejan che di anni ne ha 22, Eldina Vanessa Ahmic è capitana del Brommapojkarna, squadra del campionato svedese dove è cresciuto anche Kulusevski. In più, come il suo compagno, ha origini balcaniche: lei della Bosnia, lui della Macedonia. Domani sera, 5 ottobre, Dejan Kulusevski sarà ospite di Emigratis, la trasmissione di Pio e Amedeo di Canale 5 dal titolo “La resa dei conti” che, per l’occasione, vedrà i due cafoni alle prese con i calciatori che hanno avuto successo in Italia prima di approdare in squadre di campionati esteri.

Sarà sicuramente l’occasione per sapere qualcosa di più dal calciatore svedese della sua fidanzata. Sui social – utilizza soprattutto Instagram – Eldina Vanessa Ahmic pubblica soprattutto scatti col pallone o foto di se stessa, anche con il suo fidanzato, o con la ragazza di Matthijs de Ligt, AnneKee Molenaar, dal momento che sono rimaste ottime amiche pur essendo i loro beniamini andati via dalla Juventus.

Chi Eldina Vanessa Ahmic? Lei e Dejan Kulusevski, due destini che si incrociano

Eldina Vanessa Ahmic è nata a Stoccolma, in Svezia, da genitori di origine della Bosnia-Erzegovina. La sua nazionalità rimane bosniaca ed è una ragazza molto riservata sulla sua vita personale. Non ci sono scatti della sua famiglia, né informazioni. Attualmente gioca nella squadra femminile del campionato svedese IF Brommapojkarna, indossa la maglia numero 10 e il suo ruolo è quello di centrocampista.

Dieci anni fa ha firmato il suo primo contratto a livello professionistico con l’Aik, giocando per quattro anni prima di finire all’If Brommapojkarna, la stessa squadra dove si è formato anche Dejan Kulusevski fino al 2016, anno in cui è passato all’Atalanta. Capelli biondi e occhi castani, Eldina Vanessa Ahmic è alt un metro e settanta e ha un peso di 58 kg.

