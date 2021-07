Elena Ferretti, The voice senior/ “La fortuna è una componente indispensabile”

Elena Ferretti è stata una delle concorrenti della prima edizione di The Voice Senior, il talent musicale presentato da Antonella Clerici e riproposto in replica su Rai1. Tra i diversi concorrenti c’è anche la cantante di San Donato Milanese che si è fatta conoscere principalmente all’estero per aver collaborato in diversi brani di successo in ambito disco ed eurobeat con soprannomi come Sophie, Rose e Valentina. Sul palcoscenico di The Voice Senior la cantante si è presentata cantando “Ti sento” di Antonella Ruggiero.

Viviana Stucchi/ Da "Lo Zecchino d'Oro" a "The voice senior"

Un’esibizione che ha conquistato tutti: dalla giuria al pubblico da casa e dei social. La prima a complimentarsi è stata Loredana Bertè che le ha riconosciuto le grandissime capacità vocali arrivando perfino a fare un paragone con la ex voce dei Matia Bazar. Dello stesso parere anche Gigi D’Alessio che si è complimentato dicendole: “Elena, hai scelto un brano difficilissimo e un’artista difficilissima. Faccio bene a dire che ci sono stati molti colleghi meno fortunati di noi”. Poi D’Alessio ha chiesto il parere di Al Bano che ha chiosato: “io dico che la fortuna è una componente indispensabile in qualsiasi tipo di professione e nel nostro campo è la nostra dea bendata e nel nostro campo di gente validissima ce n’è e tu ne sei un grande esempio”. Complimenti anche da parte di Clementino e Jasmine Carrisi che le hanno riconosciuto una grandissima voce. Alla fine la cantante decide di entrare nella squadra di Gigi d’Alessio.

Clementino/ Ha trovato l’amore: chi è la fidanzata Martina Difonte

Elena Ferretti, la cantante si rimette in gioco a The Voice Senior

La cantante Elena Ferretti è tra le concorrenti di The Voice Senior. Un’esperienza importante per l’artista di San Donato Milanese che tra gli anni ’80 e i primi del 2000 ha prestato la sua voce ad importantissimi progetti internazionali con pseudonimi che l’hanno resa molto popolare nel mondo. Ha lavorato come corista e solista e la sua voce non è affatto passata inosservata nel talent show versione senior di Rai1. Una partecipazione che l’ha riportata in auge, visto che la Ferretti si è classificata al secondo posto dietro al vincitore Erminio Sinni. Intervistata da Fanpage.it ha dichiarato “non mi aspettavo nemmeno il secondo posto, già una festa essere tra i finalisti. Erminio è bravissimo, mi ha emozionata sin da subito, ha molti fan che lo seguono ed è giusto che abbia vinto. Io mi sento vincitrice perché sapevo che il vincitore sarebbe stato lui e mi chiedevo chi ci sarebbe stato dopo di lui”.

Bjorn Borg e Roberto Berger, ex Loredana Bertè/ Due matrimoni e altrettante denunce

Una carriera straordinaria quella della cantante che l’ha riassunta così: “sono stata corista in studio per alcuni artisti, cantante di gruppi di vario genere, tra cui La sala da ballo, Blues, Canzoni in milanese. Poi ho questo filone parallelo che mi ha accompagnato dagli anni Ottanta fino ad oggi, con incisioni per dischi dedicati al mercato asiatico, messicano, in realtà ho capito che sono arrivati un po’ ovunque con vari pseudonimi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA