Elenoire Casalegno, è fidanzata?/ Gli ex: da Vittorio Sgarbi a Dj Ringo fino alla nuova fiamma Alessandro

Elenoire Casalegno, chi è il nuovo fidanzato

Elenoire Casalegno è fidanzata? Dopo le storie con Vittorio Sgarbi, Omar Pedrini e Dj Ringo, la conduttrice è impegnata con Alessandro, organizzatore di eventi per il Milan Club. Proprio così nella vita della bellissima showgirl c’è un nuovo amore anche se la Casalegno tende a parlarne il meno possibile proprio per proteggere questo sentimento nato da circa un anno. A confermare che il cuore della bella Elenoire batte per un uomo è stata l’amica Samantha de Grenet che, ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, ha confessato: “è legata da un annetto a un uomo meraviglioso. La persona che è accanto a Elenoire è una persona per bene. Quelle di cui ti innamori al primo sguardo. L’ha conquistata piano piano”.

Non solo, la De Grenet ha poi aggiunto: “Elenoire possiamo dire che sei innamorata e che ti rende felice?”. La Casalegno, presente in studio a Verissimo, non ha confermato né tantomeno smentito, anche se parlando del misterioso fidanzato ha precisato “matrimonio? Mai dire mai, però al momento il matrimonio non è la mia priorità”.

Elenoire Casalegno, ex fidanzati storici

Il cuore di Elenoire Casalegno batte forte per un misterioso uomo. Si tratta di Alessandro, nipote della star del calcio Mario Corso, che si occupa dell’organizzazione di eventi per il Milan Club. Un amore che prosegue a gonfie vele dopo un lungo corteggiamento da parte dell’uomo che è riuscito a fare breccia nel cuore della bella conduttrice. Prima di lui, la Casalegno è stata legata a Vittorio Sgarbi, ma anche a J-Ax e Francesco Facchinetti. Tra le sue storie più importanti sicuramente quella con Dj Ringo, padre della figlia Swami, ma anche quella con Omar Pedrini.

La Casalegno è poi stata sposata con Sebastiano Lombardi, direttore di Retequattro, ma il matrimonio è naufragato pochi anni dopo. Successivamente si è legata ad Andrea, 44 anni, broker finanziario di Roma.











