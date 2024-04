Elenoire Casalegno, incidente hot all’Isola dei Famosi 2024 o svista?/ Crolla il microfono e… (VIDEO)

Elenoire Casalegno, buona la prima come inviata dell’Isola dei Famosi 2024, ma occhio al vestito…

Siamo già al tramonto della prima puntata de L’Isola dei Famosi 2024 e già sui social impazzano preferenze, aneddoti e particolari sfuggiti ai fan più disattenti. Particolare attenzione per questo primo appuntamento era chiaramente riservata al cast dei naufraghi scelti per questa edizione, ma non meno curiosità hanno suscitato i tanti volti nuovi chiamati a dirigere e commentare le vicende del reality. Dalla conduttrice Vladimir Luxuria, all’inviata in Honduras Elenoire Casalegno.

Elenoire Casalegno, nell’inedito ruolo di inviata in Honduras per L’Isola dei Famosi 2024, si è subito messa in evidenza per simpatia e pragmatismo. Non sono mancati i siparietti a distanza con Vladimir Luxuria ma, ad attirare l’attenzione del web, è stato un presunto incidente hot avvenuto proprio in avvio di puntata.

Elenoire Casalegno e il presunto incidente hot all’Isola dei Famosi 2024: il video

Ricostruendo la vicenda, Elenoire Casalegno è approdata in Honduras in sella ad una tipica barca del luogo. Dopo qualche battuta di rito, l’inviata de L’Isola dei Famosi 2024 si è incamminata sulla battigia ma è proprio in questo momento che si è realizzato il presunto incidente hot. Il microfono si è staccato dalla parte alta del vestito; tempestivo il suo intervento che, coprendosi con un cappello, ha sistemato il tutto.

A dire il vero, osservando la clip che racconta il presunto incidente hot di Elenoire Casalegno si potrebbe anche parlare di banale svista. Nel momento in cui il microfono capitola dal vestito, non si notano particolari dettagli hot sfuggiti all’inviata de L’Isola dei Famosi 2024. Il gesto del cappello sembra piuttosto volto a sistemare il microfono per evitare che proprio in quel momento si realizzasse per l’appunto il fantomatico incidente hot.

