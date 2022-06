Elenoire Casalegno/ L’amore per il compagno Andrea e lo scherzo a Scherzi a Parte: “avremmo chiamato Belen”

Chi è Elenoire Casalegno? Dall’amore per DJ Ringo fino all’attuale compagno Andrea

Elenoire Casalegno, classe 1976, è un’ex modella e conduttrice televisiva. Dopo una carriera da modella, ha fatto il suo esordio sul grande schermo alla conduzione del programma musicale “Italia uno Jammin”, poi è stata alla guida di programmi sportivi come “Pressing” e del “Festivalbar”. Nel 2002 passa in rai e conduce Mondiale sera, poi ripassa in Mediaset con “Saturday Night Live” e “Battiti Live” con “MSC-Crociere-Il viaggio della musica”. Riguardo alla sua vita privata, è stata al centro del mondo del gossip dal 1993 al 1997 per la sua relazione con il critico d’arte Vittorio Sgarbi.

Nel 1999 si è innamorata del DJ Ringo e insieme hanno avuto una figlia: Swami. Nel 2014 ha sposato il direttore di rete 4 Sebastiano Lombardi ma i due si sono separati nel 2017. Dopo tanti amori e tante delusioni, Elenoire Casalegno ha conosciuto Andrea, l’uomo che attualmente fa parte della sua vita ma che non fa parte del mondo dello spettacolo. Su di lui Elenoire ha dichiarato: “Grazie ad Andrea sono una donna serena. Per la prima volta qualcuno si prende cura di me, si fa carico dei miei pensieri più complessi e mi dice che andrà tutto bene”.

Elenoire Casalegno e lo scherzo di Scherzi a Parte

Elenoire Casalegno è stata una delle vittime degli scherzi di Scherzi a Parte. La showgirl credeva di essere stata ingaggiata come testimonial di un marchio di palestre. Per l’occasione ha dovuto fare delle foto e dato che le foto sono proprio il suo punto debole, Elenoire aveva anche scelto il suo fotografo di fiducia. Il problema è che tutti erano complici di Enrico Papi e della produzione di Scherzi a Parte. Lo scherzo consisteva nel modificare tutte le foto scartate da Elenoire perché venute male, renderle ancora più brutte e pubblicarle senza avvisarla. Le foto vengono modificate in modo tale che Elenoire sembri più vecchia e più grassa e poi vengono pubblicate e fatte girare per la città anche attraverso cartelloni pubblicitari.

Quando Elenoire ha scoperto le foto attraverso la sua agente è diventata furiosa, voleva denunciare tutti e stava quasi alzando le mani a un attore del programma che la stuzzicava di proposito. Uno shock per Elenoire vedere quelle foto e in particolar modo sentire un attore dirle: “Se avessimo voluto una bella donna avremmo chiamato Belen non di certo ad Elenoire Casalegno”.











