Eleonora Berlusconi, figlia Silvio/ Il ricordo: “dolcissimo papà, il tuo amore vivrà per sempre dentro di noi

Oggi che si ricorda il primo anniversario della morte di Silvio Berlusconi in prima linea ci sarà innanzitutto la cerchia stretta dei suo affetti a partire dai figli che fino all’ultimo giorno sono stati la sua ragione di vita e la sua prima passione. Tra questi vogliamo ricordare Eleonora, la la quarta figlia di Silvio che tra le Berlusconi è sicuramente la meno conosciuta: è una ragazza discreta e riservata che somiglia tantissimo alla mamma Veronica Lario. Nata ad Arleshaim in Svizzera, Eleonora dopo aver conseguito il diploma presso il Liceo Villoresi di Monza ha lasciato l’Italia per proseguire gli studi in America.

Tutti i figli, Eleonora compresa, hanno voluto ricordare l’amato padre pubblicando un breve messaggio su tutti i più importanti quotidiani nazionali. “Dolcissimo papà, il tuo amore vivrà per sempre dentro di noi”. Una morte che ha scossa la vita di tutta la famiglia Berlusconi, ma anche del mondo della televisione e della politica visto che Silvio è stato per tutti un uomo guida, un simbolo per intere generazioni.

Chi è Eleonora Berlusconi, la figlia di Silvio Berlusconi: mamma di tre figli

Dopo il diploma, Eleonora Berlusconi ha deciso di continuare gli studi negli Stati Uniti d’America dove ha conseguito la laurea in Business Management presso la St. John’s University. Un percorso di studi importante per la quarta figlia di Silvio Berlusconi nata dall’amore e dal matrimonio con Veronica Lario. Una volta tornata in Italia, Eleonora ha lavorato per la Fondazione Milano Onlus e successivamente anche in Mediaset. Non solo, con i fratelli Luigi e Barbara la Holding Italiana Quattordicesima, una società che si occupa soprattutto di edilizia.

Non solo, Eleonora è anche mamma di tre splendidi figli: Riccardo nato nel 2013, Flora nata nel 2016 e Artemisia nata del 2019 dalla storia d’amore con l’ex compagno Guy Binns.











