Eleonora Giorgi, come sta dopo la diagnosi della malattia?/ “Lotterò fino in fondo…”

Malattia Eleonora Giorgi, come sta? Gli ultimi aggiornamenti sulla sua salute

Eleonora Giorgi sta affrontando un periodo estremamente delicato, segnato da una malattia diagnosticatale lo scorso anno e contro cui sta combattendo con le unghie e con i denti. L’attrice, madre di Paolo Ciavarro e suocera di Clizia Incorvaia, quest’ultima ospite di Caterina Balivo oggi a La volta buona su Rai1, è alle prese con un tumore al pancreas e con tutte le cure necessarie per sconfiggerlo e ritornare in salute.

L’annuncio in forma pubblica è arrivato nel novembre 2023, a Pomeriggio Cinque ospite di Myrta Merlino, e da quel momento Eleonora Giorgi ha costantemente fornito aggiornamenti sulla malattia; ma come sta ora l’attrice? Le ultime rivelazioni risalgono a pochi giorni fa, quando è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo: “Lunedì inizierò un altro ciclo di chemio per scongiurare rischi dall’eventuale diffusione di cellule cancerose. È un cammino durissimo, come sanno tutti coloro che sono malati. Tra due mesi finirò la chemio, capirò che cosa sarò”.

Eleonora Giorgi e il tumore al pancreas: “Lotterò fino in fondo“

La diagnosi della malattia di Eleonora Giorgi è stato un colpo inatteso e difficile da incassare, per lei e ovviamente per tutta la sua famiglia. L’attrice, in un’intervista a La Stampa di inizio maggio, ha raccontato come hanno reagito i figli una volta comunicato di avere un tumore al pancreas: “Quando mi hanno dato la notizia ho pensato che alla mia età ci potesse stare; i miei figli invece non l’hanno presa così. Mi hanno guardato malissimo, ho capito che avevo detto una cosa orribile”.

Il carattere forte e determinato della Giorgi le consente di affrontare la malattia con la grinta necessaria, come rivelato nell’intervista: “Ho deciso che lotterò fino in fondo, almeno fino a quando il mio nipotino potrà guardarmi senza spaventarsi”.











