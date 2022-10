Eleonora Giorgi: “Diventare nonna la cosa più bella”/ “Massimo Ciavarro? Andò così”

La grande Eleonora Giorgi è stata intervistata stamane negli studi de I Fatti Vostri. Tanti gli argomenti trattati dall’immensa attrice, a cominciare dalla sua recente foto pubblicata sui social che ha fatto il giro del web: “Ho una nuora Clizia Incorvaia, mi taglia i capelli, felicissima, faccio una foto e gliela mando, ci vedo poco con gli occhiali… mi ha detto di postarla sui social. Io la posto e poi tutte le mie coetanee mi hanno scritto ‘che cos’hai fatto, hai fatto il lifting?’. Sono arrivati 300 messaggi in cinque minuti, ma non vedendoci avevo fatto il filtro Ferragni”. Sull’essere nonna: “Strepitoso, io sono diventata nonna… avendo un figlio di 41 anni me lo aspettavo da lui, invece il piccoletto si è svegliato ed è arrivato da lui. La cosa più bella è essere nonna, più bello dei figli, finalmente vizio qualcuno. Mio nipote – ha proseguito Eleonora Giorgi – ama sentir cantare e gli canto tutto il repertorio di Gino Paoli, poi vado con la Vanoni, poi Battisti, ma non dorme e mi finisce tutto il repertorio, si addormenta Paolo e non lui”.

In studio passa quindi una foto di Eleonora Giorgia bimba: “Non sognavo di diventare attrice, ero buona, sensibile e diligente, volevo i complimenti ma avevo una madre che aveva troppi figli e che non me ne faceva mai, forse sono qui per questo”. Eleonora Giorgi ha recitato al fianco dei più grandi nel corso della sua carriera, fra cui Marcello Mastroianni: “Lui era un maestro di vita, un totem, un guru e mi ha anche redarguito aspramente durante un film e in quel minuto ho imparato più di dieci anni. ‘Scusa ragazzina tu te lo ricordi che ci pagano per giocare?’, grazie Marcello, ero brava e seria e avevo le cose di prima dei 30 anni”.

ELEONORA GIORGI: “CON WARREN BEATTY UNA STORIA MOLTO CARINA”

Sulla liason con Warren Beatty: “Confermo, abbiamo avuto una storia in America, molto carina, è un uomo molto speciale, è molto europeo come tipo, eravamo tutti e due liberi, io sono noiosa, non tradisco gli uomini”. Sul servizio che fece per Playboy: “Ero fidanzata dall’età di 14 anni, ho fatto il mio primo film con quella scena di nudo che ha cambiato la vita, sono esplosa perchè il pubblico non sbaglia mai, si sono accorti, io ero pura, poi è saltato tutto, diventare famosi da piccoli è tostissimo”.

Chiusura dedicata all’incontro con Massimo Ciavarro, da cui ha avuto Paolo: “Facciamo questo film insieme – racconta Eleonora Giorgi – ci scambiamo il numero, poi mi separo, una domenica di marzo vado al mare con il mio figlio piccolo e quando torno nel pianerottolo ho trovato la casa svaligiata, mi squilla il centralino ed era Massimo…”.

