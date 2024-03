Eleonora Giorgi e la malattia a Verissimo: “Ho paura per l’operazione”/ “Massimo Ciavarro mi è vicino”

Verissimo, Eleonora Giorgi preoccupata: “Ho un’importante operazione, ho un po’ di paura”

Nella puntata di oggi di Verissimo è ritornata a parlare della sua malattia Eleonora Giorgi, un tumore al pancreas con cui sta lottando da mesi. Ospite in collegamento l’attrice ha premesso: “Ho un po’ di strizza e di paura. Ho avuto la fortuna nella vita di non conoscere gli ospedali ed adesso martedì devo fare una complessa operazione. Tuttavia ringrazio la scienza ed i medici perché hanno reso possibile che questa operazione si possa fare.” E poi ha aggiunto speranzosa: “Abbiamo la fortuna di avere le probabilità di risultati buoni da questa operazione molto alti” Insomma sembrerebbe proprio che si intravede una luce in fondo al tunnel.

Chi è Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi/ La carriera sulle orme del padre Angelo

Spazio poi hanno avuto i figli di Eleonora Giorgi Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro che hanno elogiato la forza ed il coraggio della loro mamma. Hanno avuto dei momenti di cedimento e difficoltà ma non li hanno mai mostrati alla loro mamma. La parola durante la chiacchierata con Silvia Toffanin torna all’attrice che ha confessato “Non ho mai provato rancore verso gli altri, o detto guarda quella come sta bene, sono cose che capitano bisogna affrontare. Adesso speriamo che l’intervento vada bene.” E poi ha aggiunto: “Ho chiesto ai medici ‘tornerò me stessa tra due, tre, cinque, mesi? E loro hanno risposto ‘si’.”

Eleonora Giorgi, chi sono gli ex mariti dell’attrice/ I matrimoni con Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro

Eleonora Giorgi confessa: “Massimo Ciavarro mi è stato molto vicino”

Ospite in collegamento a Verissimo Eleonora Giorgi ha confessato di temere l’operazione che si appresa a fare martedì ma, dall’altra parte, si sente speranzosa. Ed in questo brutto periodo ha avuto la fortuna di avere al suo fianco anche l’ex marito Massimo Ciavarro che si è spostato da Lampedusa, dove vive, per starle vicino: “Come ha sentito di questa cosa è arrivato a Roma ed adesso anche lunedì arriverà perché vuole essere con me in clinica ed anche il giorno dopo.” Paolo Ciavarro ha aggiunto: “Papà è un uomo che c’è sempre stato e continuerà ad esserci. A me personalmente che sono suo figlio mi riempie il cuore di gioia.”

Eleonora Giorgi, come sta dopo malattia?/ La scoperta del tumore e la paura:"Mi chiedo se andrà tutto bene"

Durante l’intervista Eleonora Giorgi si è commossa dopo aver ricevuto il messaggio di forza e buon augurio di Barbara Palombelli, lo scrosciante applauso del pubblico e l’incoraggiamento di Silvia Toffanin che le è stata molto vicina. L’attrice trattenendo a stento il pianto: “Oltre al pubblico che ringrazio con il cuore ci sei anche tu perché sei stata la spinta dal primo giorno. Martedì intorno alle 14.00 fate una preghierina che non si sa mai.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA