Dopo un’estate trascorsa lontana dai riflettori a fare i conti con la brutta malattia che l’ha colpita nel novembre del 2023, Eleonora Giorgi oggi tornerà a varcare lo studio di Verissimo – in onda su Canale 5 con la sempre amatissima Silvia Toffanin – e tra i tanti argomenti che potrebbero uscire durante l’intervista (come il recentissimo matrimonio del figlio Paolo Ciavarro con Clizia Incorvaia) è probabile che parte del tempo sarà dedicato proprio al tumore al pancreas scoperto appena in tempo – oltre che per caso – per cercare di tamponarne gli effetti devastanti.

Partendo dal principio – infatti – è bene ricordare che il tumore al pancreas di cui soffre Eleonora Giorgi è una delle forme tumorali più gravi e letali tra i tanti che potrebbero insorgere, con diagnosi che il più delle volte (specie se tardive) si tramutano in vere e proprie sentenze di morte; ma d’altro canto sembra che la regista abbia deciso di affrontarlo nel migliore dei modi, senza lasciarsi abbattere e – soprattutto – traendo il meglio possibile dal tempo che le resta su questa terra.

Non a caso, nonostante fosse nel mezzo dei cicli di chemioterapia, tra maggio e luglio Eleonora Giorgi ha scelto di partecipare in primissima linea ad entrambi i matrimoni dei figli, come ha raccontato lo stesso Paolo Ciavarro solamente la scorsa settimana nello stesso studio di Verissimo ricordando l’emozionante notte prima delle nozze trascorsa – da tradizione – lontano dalla moglie: “Non abbiamo fatto fiesta loca – aveva spiegato alla Toffanin – fino alle ore piccole, ma siamo stati a parlare fino alle 2 di notte ed è stato un momento bello e prezioso“.

Il figlio di Eleonora Giorgi: “La malattia la debilita, ma lei continua a lottare”

Dalla timida citazione ad Eleonora Giorgi, la Toffanin ha colto la palla al balzo per chiedere novità al figlio sulle cure e sullo sviluppo della malattia, soprattutto perché l’ultima informazione condivisa pubblicamente dalla regista risaliva allo scorso luglio quando – al Corriere – disse si aver appena subito un intervento chirurgico per rimuovere parte della massa tumorale e sottolineando che “il cancro non è sconfitto” aveva spiegato che a fine agosto avrebbe fatto l’ennesima “visita di controllo“.

Poche le novità annunciate da Ciavarro sulla malattia della madre, ma a Verissimo ci ha tenuto a mettere comunque in chiaro che – seppur “più si va avanti e più diventa difficile dal punto di vista fisico” – lei “non molla, è una guerriera ed una combattente” intenzionata a tentate il tutto e per tutto fino alla fine: “Siamo riusciti a trasformare la tragedia in una cosa bellissima” e mentre in passato “non ho mai trascorso molto tempo con lei, da quando abbiamo scoperto tutto” gli incontri si sono moltiplicati, diventando ancor più emozionanti.