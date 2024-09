Paolo Ciavarro è un figlio d’arte nato dall’amore tra due attori amatissimi del cinema italiano. Si tratta di Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi, che si conoscono durante le riprese del film Sapore di mare 2 e tra i due scatta la scintilla. Una bella storia d’amore suggellata anche dall’arrivo di Paolo nato il 22 ottobre del 1991. Sin da bambino si appassiona al mondo del pallone; una passione che coltiva con grande serietà iniziando a muovere i primi passi come allenatore a soli 17 anni. Gli impegni però sono troppi e così Paolo comincia a metterli in stand bye per dedicarsi anche alla carriera scolastica. Dopo il liceo consegue la laurea in Economics and Business presso l’Università LUISS di Roma e inizia a lavorare studio di elaborazione dati e servizi contabili.

Ad un certo punto però viene attratto dalle luci del mondo dello spettacolo e nel 2013 accetta la proposta di partecipare con il padre Massimo Ciavarro a “Pechino Express”. E’ l’inizio della sua carriera televisiva visto che poi entra nel cast di “Forum”, conduce il il daytime di Amici su Real Time fino all’ingresso nel 2020 nella casa del Grande Fratello.

Paolo Ciavarro, la grande popolarità in tv con il Grande Fratello

L’avventura televisiva del Grande Fratello ha sicuramente cambiato la vita di Paolo Ciavarro, visto che sfiora la vittoria del reality show classificandosi al secondo posto con il 44% dei voti battuto da Paola Di Benedetto. Non solo nella casa più spiata d’Italia incontra l’amore della sua vita: Clizia Incorvaia con cui inizia una bellissima storia d’amore che ha portato i due anche al matrimonio celebrato nell’estate del 2024.

Prima di lei, Paolo sognava il lieto fine con la ex fidanzata Alicia Bosco, una ragazza di origini venezuelane, a cui è stato legato per 5 anni. Dopo di lei, il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro ha frequentato Laura Frenna, la non scelta di Andrea Damante di Uomini e Donne. Poi l’incontro con Clizia Incorvaia e l’inizio di una favola d’amore culminata con la nascita del primo figlio Gabriele.

