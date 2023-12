Eleonora Giorgi: “La prima chemio è stata dura, ma ce l’ho fatta!”/ “Oggi è il primo giorno che mi trucco…”

Eleonora Giorgi, il commovente video su Instagram dopo la prima chemioterapia

Empatizzare con i volti noti del mondo dello spettacolo non è una condizione a priori; non tutti vantano tale privilegio, goderne dipende dalla capacità di legare con il pubblico, con l’utenza specifica verso la quale si indirizza la propria arte. Forse per questo e non solo la storia di Eleonora Giorgi sta toccando tutti; l’attrice ha di recente raccontato di essere affetta da un tumore al pancreas. Immediati i messaggi di affetto, supporto e vicinanza sia da parte dei colleghi che dei fan che da anni la accompagnano.

Eleonora Giorgi, tra carriera e vita privata, si è sempre dimostrata forte, decisa ma soprattutto istrionica; capace di adattarsi alle circostanze quasi con maestria dimostrando quanto il valore emotivo sia funzionale agli obiettivi professionali. Senza passione, senza amore, l’arte non raggiunge i destinatari. La sua fortunata carriera è sempre stata legata alle emozioni ed è per questo che in un momento così delicato sono in tanti ad aver deciso di offrirle supporto, anche solo dimostrandole vicinanza sui vari profili social e restituendole tutto l’amore che nel corso degli anni ha donato in maniera indistinta ma consapevole.

Eleonora Giorgi, la forza di lottare contro il tumore anche grazie all’affetto ricevuto: “Vi sono immensamente grata…”

Proprio sui social Eleonora Giorgi ha voluto mandare un messaggio a chiunque abbia avuto anche un piccolo pensiero per la sua condizione. La strada alle prese con il tumore al pancreas è tortuosa; all’attrice non manca la grinta, incrementata dall’affetto ricevuto in questo periodo ostico della sua vita. “Eccoci, sono tornata: vi avevo lasciati il primo dicembre con l’annuncio che iniziavo le cure dopo quella ferale notizia di questo tumore al pancreas. Vi avevo promesso che l’avrei fatto in diretta con voi; la prima chemio è stata fatta,è stata dura”.

Eleonora Giorgi ha dunque raccontato di aver superato il primo step della battaglia contro il tumore al pancreas, rassicurando amorevolmente sulle sue condizioni. “Ho tenuto duro e ce l’ho fatta e ne sono venuta fuori. Oggi, dopo 18-19 giorni, è il primo giorno che mi sono truccata, pettinata, addirittura sono andata dalla mia amica Myrta Merlino a Pomeriggio 5. Si cerca di tenere tutto e di fare quelle cose che riguardavano la vita di prima”. L’attrice si è poi dedicata ad un toccante pensiero di riconoscenza: “Volevo anche ringraziarvi perché in questo mio silenzio, sofferto, di 20 giorni, vi ho sempre letti. Ogni augurio, ogni pensiero, ogni gesto è un dono prezioso, lo vivo così. Ve ne sono immensamente grata, per cui grazie per come mi siete stati accanto e grazie anche se mi sarete accanto da domani che inizio la seconda chemio. Sarò forte, sarò un soldato e ce la farò; come ce la fanno tutti quelli che sono nella mia condizione e che sanno quanto è dura. Però noi teniamo duro; allora grazie, a presto per gli auguri di Natale e fatemi gli auguri per domani. Vi voglio bene”.











