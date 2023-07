Eleonora Pedron compie 41 anni: dalla difficile infanzia a Miss Italia/ La storia con Fabio Troiano

Eleonora Pedron, la prematura scomparsa della sorella Nives e del padre

Dietro una grande carriera e un’estenuante gavetta che poi porta al successo, spesso c’è una forte voglia di riscatto. La sofferenza può essere uno stimolo per trovare la propria strada, senza mai dimenticare quel dolore ma trasformandolo in amore da donare. Eleonora Pedron compie 41 anni; la showgirl che ha trovato come trampolino di lancio la vittoria di Miss Italia nel 2002 ma che ha dovuto fare i conti con una difficile infanzia segnata dalla tragica scomparsa della sorellina, Nives.

Eleonora Pedron: "Un dramma per i nostri figli..."/ La verità su Max Biaggi

Come racconta il Corriere della Sera, Eleonora Pedron – che oggi compie 41 anni – ha avuto la forza di dare seguito alla sua carriera nonostante una serie di tragiche sventure che hanno condizionato la sua vita. Un tragico incidente d’auto gli ha portato via, a soli 9 anni, sua sorella Nives. Nel 2002 ancora un lutto difficile da assorbire e metabolizzare; suo padre perde la vita – anche lui in un incidente d’auto – mentre la accompagnava ad un provino per Striscia la Notizia. La showgirl non si è persa d’animo, non si è fatta sopraffare dall’evidente e lecito dolore; trionfa a Miss Italia e dal 2003 al 2004 viene scelta per Meteo 4 dal direttore Emilio Fede.

FABIO TROIANO, CHI È COMPAGNO ELEONORA PEDRON/ "Impossibile non innamorarsi di lei"

Eleonora Pedron e la forza di ripartire: l’amore per Fabio Troiano e il libro “L’ho fatto per te”.

Dopo le esperienze dei primi anni duemila, Eleonora Pedron spicca il volo sul piccolo schermo imponendosi per dolcezza, talento ed empatia con i telespettatori. La sua presenza in tv ha chiaramente acceso i riflettori anche sulle vicende sentimentali e private che la riguardano. Per 12 anni è stata legata al campione di motociclismo Max Biaggi; insieme hanno avuto due figli ma la relazione è poi arrivata alla conclusione nel 2015. Nel 2019 l’amore è però tornato a bussare alle porte del suo cuore; con Fabio Troiano vive una relazione pura e felice. “Ci siamo conosciuti in treno” – Ha raccontato Eleonora Pedron a Verissimo, come riporta il Corriere della Sera – “Eravamo nella stessa carrozza; anche se non ci siamo parlati durante il viaggio. Ci siamo detti le prima parole solo quando siamo arrivati a destinazione, poi abbiamo iniziato a frequentarci“.

Max Biaggi, Ines e Leon: ex compagno e figli di Eleonora Pedron/ Perchè si sono lasciati?

Nel 2021 Eleonora Pedron ha dovuto fare i conti anche con il Covid-19; come riporta il quotidiano, la showgirl ha raccontato nel tempo come la malattia abbia avuto delle ripercussioni sulla sua salute anche nei periodi successivi e dopo averla debellata. Tutto ciò che ha determinato la crescita umana e professionale, al netto delle sofferenze e delle sfide proposte dalla vita, Eleonora Pedron lo ha racchiuso in un libro: “L’ho fatto per te”, pubblicato nell’ottobre del 2021.











© RIPRODUZIONE RISERVATA