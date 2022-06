Eleonora Pretelli, moglie di Beppe Fiorello/ Lui ha fatto la prima mossa con un sms

Eleonora Pretelli, la carriera e il colpo di Fulmine di Beppe Fiorello

Eleonora Pretelli è la moglie di Beppe Fiorello, noto attore e regista italiano nonché fratello dello showman Rosario Fiorello. Eleonora è una mamma, una moglie e una donna in carriera. Riguardo alla sua carriera, Eleonora è CEO di Suite19, un’agenzia specializzata in “celebrities endorsement”. Prima di lavorare in questa agenzia, Eleonora ha lavorato sodo per due anni per apprendere tutte le competenze necessarie. Dal 1997 Eleonora si prende cura di tantissimi volti noti del mondo dello spettacolo fino all’apertura personale di una boutique agency. Grazie a questo lavoro la donna ha conosciuto l’amore della sua vita, Beppe Fiorello.

GIUSEPPE MOSCATI: L'AMORE CHE GUARISCE/ Il film sul lavoro come vocazione

L’attore si era rivolto all’agenzia per cui lei lavorava e li è scattata la scintilla tra i due. Un amore a prima vista per l’attore, che dopo averla incontrata le inviò subito un sms con scritto: “Tu sei la madre dei miei figli”. E di fatto, così è stato; da quel momento Eleonora e Beppe si sono frequentati per anni, nel 2010 si sono sposati all’interno di una piccola chiesa del Vaticano e poi alcuni anni dopo hanno coronato il loro amore con l’arrivo dei loro due figli: Anita e Nicola.

Eleonora Pratelli, moglie Beppe Fiorello/ Sposati da 11 anni, lui: "Le devo molto"

Eleonora Pretelli e le dichiarazioni del marito Beppe Fiorello: “Le devo molto”

Nel 2020, durante la pandemia, Eleonora Pretelli e Beppe Fiorello hanno festeggiato i loro 10 anni di matrimonio a casa nonostante fosse solo il periodo dell’inizio dei contagi, la donna racconta: “Saremmo potuti uscire a cena, non era ancora tempo di chiusure, ma con l’aumento dei contagi non me la sono sentita”. Fiorello invece, dopo che è nata la loro figlia femmina: Anita, si è sentito preoccupato rispetto ad Eleonora che invece era più serena. Il regista aveva dichiarato a “Donna Moderna”: “Quando è nata mia figlia ero molto spaventato dalla responsabilità di crescere una femmina. Temevo di diventare troppo geloso, perché lo ero stato parecchio da fidanzato. Ma pian piano sono riuscito a costruire con lei un rapporto di completa fiducia. E dopo l’ho fatto anche col maschio”.

Penso che un sogno così, Beppe Fiorello/ Diretta, ospiti: come è morto il padre?

L’attore in alcune interviste ha spesso parlato della moglie, ringraziandola. In un’intervista a “Grazia” aveva affermato: “Lei è la colonna, l’energia, la positività che circola in famiglia. Io sono tendenzialmente malinconico, catastrofista. Anche con i nostri figli, Eleonora è giocosa, li fa sempre sognare. Io sono rigido, metodico, anche se adesso sono più rilassato grazie a lei. Le devo molto”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA