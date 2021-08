Eleonora Vallone, gaffe a Sanremo 1981/ “Dietro le quinte si sono picchiati”, ma…

Eleonora Vallone fu co-conduttrice del Festival di Sanremo 1981 unitamente a Claudio Cecchetto, Nilla Pizzi e Franco Solfiti. Quell’edizione della kermesse canora, tenutasi presso il Casinò della città matuziana e vinta da Alice con il brano “Per Elisa” (scritto da Franco Battiato e Giusto Pio, ndr), è passata alla storia per alcune gaffe che hanno visto suo malgrado protagonista l’attrice e giornalista. I primi scivoloni, piuttosto marcati, riguardarono i vestiti, in quanto in più di una circostanza la giovane lasciò intravedere la biancheria intima che aveva indosso, anticipando, di fatto, la celebre “farfallina” di Belén Rodríguez.

Il peggio, però, doveva ancora avvenire e accadde quando, al microfono, disse: “C’è un’atmosfera tesa… Dietro le quinte si sono picchiati”. Cosa la spinse a fare quell’intervento in diretta televisiva? A chiarirlo è stata lei stessa nell’ambito di un’intervista concessa alla testata “Giornale di Reggio” nel 2013: “Gli artisti di quel Sanremo non furono sempre così pacifici tra di loro. Sentivo molti cantanti litigare di brutto e ciò mi stupiva. A un certo punto, sul palcoscenico si ebbe un momento di vuoto. Un’esibizione era

appena terminata, ma non si era ancora pronti per dare inizio a quella successiva. A quel punto mi feci avanti io, tutta contenta di riempire quello spazio e di poter dire qualcosa all’infuori del rigido copione stabilito…”.

ELEONORA VALLONE: “DOPO QUEL SANREMO, LA RAI MI ALLONTANÒ”

Eleonora Vallone ricorda ancora con precisione cosa asserì di fronte all’Italia intera: “Voi ve ne state qui tranquilli a seguirci, con i vostri smoking o abiti da sera, ma non immaginate che cosa sta succedendo dietro il palco… Molti dei cantanti presenti stasera si stanno scambiando degli insulti anche pesanti, si picchiano!”. A quel punto è intervenuto Cecchetto, tornando sul palco di gran carriera per sottrarre il microfono alla sua co-conduttrice, che rammenta nitidamente anche gli istanti successivi: “Le mie devono essere state parole pesanti, perché poco dopo mi venne chiesto di smentirle durante Domenica In, che il giorno dopo il Festival andava in onda proprio da Sanremo”, ha confessato la donna al “Giornale di Reggio”.

Il problema è che quella smentita tanto invocata, in realtà non arrivò mai: “Non riuscii a farla, avrei dovuto dire una bugia. Quindi, confermai tutto ciò che avevo detto ed è presumibilmente per questo motivo che poi sono stata in parte allontanata dalla Rai…”.



