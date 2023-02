Eleonora Venturini Storaro e Gianluca Ginoble fidanzati?/ “Sono felice: siamo simili”

ELEONORA VENTURINI STORARO, FIDANZATA DI GIANLUCA GINOBLE

Gianluca Ginoble ed Eleonora Venturini Storaro sono ancora fidanzati? Questa sera i tre componenti de Il Volo saranno protagonisti della nuova puntata di “C’è Posta Per Te”: e se nell’appuntamento in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi ci sarà spazio, tra gli ospiti, per la coppia formata da Federica Pellegrini e suo marito, Matteo Giunta, i riflettori si accenderanno sul gruppo musicale formato dai due tenori e il baritono classe 1995 originario di Roseto degli Abruzzi. E se quest’oggi parliamo degli amori dei suoi colleghi, Ignazio Boschetto e Piero Barone, in due articoli a parte, qui ci concentriamo sulla vita sentimentale di Ginoble e sulla sua dolce metà.

Come si era appreso nel corso dell’intervista che i ragazzi de Il Volo avevano concesso qualche tempo fa a “Verissimo”, pare che l’unico del trio attualmente fidanzato sia proprio Gianluca Ginoble: se Piero Barone aveva candidamente ammesso di essere single e Ignazio Boschetto aveva parlato dei problemi legati alla distanza circa la presunta fine della relazione con Ana Paula Guedes, il 27enne abruzzese invece ha parlato apertamente della propria compagna con cui sta insieme da qualche tempo. I due infatti erano già usciti allo scoperto sui social anche perché entrambi sono personaggi molto noti: il primo grazie alla popolarità del progetto Il Volo, la ragazza, sua coetanea, anche per via dell’illustre nonno; Eleonora Venturini Storaro è infatti la nipote del leggendario Vittorio Storaro, direttore della fotografia capitolino e vincitore di ben tre Premi Oscar.

GINOBLE, “INNAMORATO E FELICE: LEI E’ LA MIA VERSIONE AL FEMMINILE”

“Sono fidanzato e realmente innamorato, quindi posso dire pubblicamente che sono felice”: così Gianluca Ginoble a Silvia Toffanin nel corso della già citata ospitata a “Verissimo”, nel corso della quale il baritono abruzzese aveva non solo ammesso di avere una compagna ma pure di frequentarla anche da un po’ di tempo. “Tra l’altro si chiama Eleonora, proprio come mia madre” aveva aggiunto il ragazzo che a proposito di questa storia l’aveva definita un “rapporto duale, ma siamo una sola cosa”, confessando poi di sentirsi davvero bene e di essere felice. Certo, come avevano detto i suoi due colleghi, non è facile vivere un amore con il loro lavoro e il fattore-distanza a inficiare un rapporto: “Non è facile stare in giro, essere innamorati in un’età in cui si vive di libertà… Però siamo simili, è come se fosse la mia versione femminile” era stata la chiosa di Gianluca.

Ma cosa sappiamo di Eleonora Venturini Storaro? Nipote del direttore della fotografia di Francis Ford Coppola per “Apocalypse Now”, la ragazza è nata a Roma come il nonno e qui si è laureata in Scienze della Moda e del Costume presso l’Università La Sapienza. Della compagna di Gianluca Ginoble sappiamo inoltre che lavora come graphic designer e che è appassionata non solo di sport ma pure di moda tanto che studia pure Fashion Design presso l’Istituto Marangoni di Milano. Prima di lei, nella vita sentimentale del cantante di Roseto degli Abruzzi c’erano state Pasqualina Sanna, protagonista di un’edizione de “La Pupa e il Secchione” e una certa Francesca, mentre Mercedesz Henger aveva smentito qualsiasi flirt col ragazzo dopo che alcuni siti avevano rilanciato delle indiscrezioni su una presunta storia tra di loro.











