ECCO I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI CON AVS ALLE ELEZIONI UMBRIA 2024: VERSO I SEGGI ELETTI AVS

Chi sono i consiglieri eletti AVS? Siamo ad un passo dallo scoprire tutti gli esiti e i risultati delle Elezioni Regionali del 2024 in Umbria che ci permetteranno di scoprire tutti i nomi degli eletti per l’Alleanza Verdi e Sinistra (meglio nota con la semplice sigla AVS) che siederanno nel prossimo Consiglio, oltre ovviamente al nome del presidente che lo guiderà nei prossimi quattro anni: l’Alleanza – come sempre – si è schierata al fianco del campo largo Dem a sostegno del nome di Stefania Proietti che si contenderà la presidenza con la candidata del centrodestra Donatella Tesei e con altri sette civici tra Pasquinelli, Pignalberi, Fiorini, Leonardi, Paolone e Tritto.

Per conoscere gli effettivi risultati elettorali e la ripartizione delle urne tra i vari partiti in corsa dovremo attendere ancora qualche ora che si concluda lo spoglio di tutte le schede elettorali, ma nel frattempo è interessante fare un passetto indietro per recuperare l’intero elenco dei candidati consiglieri inseriti da AVS nella lista elettorale – in questo caso unica, senza circoscrizioni – dell’Umbria:

Rosario Mascia, Alessandro Alunno, Camilla Annicelli, Francesca Arca, Sirine Ayat, Alessandro Bondi, Federica Casuzzi, Francesca Ciammarughi, Ermanno Cormanni, Palmiro Giovagnola, Tancredi Marini, Stefano Mingarelli, Alfonso Morelli, Vantentina Persichetti Sistoni o Pepparoni, Giovanna Petrini, Irene Ponti, Fabrizio Ricci, Federico Santi, Gloria Severini e Marianna Ubaldini

SEGGI CONSIGLIERI ELETTI AVS E PREFERENZE ALLE REGIONALI UMBRIA 2019

Recuperati i nomi dei consiglieri di AVS che sono stati votati nelle ultime due giornate elettorali in Umbria, vale la pena tornare ora indietro nel tempo fino al 2019, anno in cui si tennero le precedenti Elezioni Regionali umbre che si conclusero con la vittoria della candidata del centrodestra (ricandidata quest’anno) Donatella Tesei con un solido 57,55% di preferenze; mentre il Dem Vincenzo Bianconi si fermò appena al 37,48% e tutti i civici presenti non superarono neppure la soglia di sbarramento.

Per quanto riguarda AVS, dobbiamo riferirci – guardando ovviamente al 2019 – alle liste di Sinistra Civica e Verde ed Europa Verde che ottennero rispettivamente l’1,61% dei voti e l’1,43% che non permisero a nessuna delle due di conquistare neppure un seggio per i loro eletti; mentre il partito più votato a livello regionale fu la Lega (a quota 36,95% delle preferenze), seguita dal Partito Democratico con il suo 22,33% di voti.