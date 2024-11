NUOVA ASSEMBLEA LEGISLATIVA IN EMILIA ROMAGNA: 50 ELETTI, DISTRIBUZIONE LISTE

Era stata anticipata da tutti i sondaggi ma la vittoria di Michele De Pascale come nuovo Presidente dell’Emilia Romagna assume i toni di una impressionante dimostrazione di forza del Partito Democratico, superando i voti delle ultime Regionali 2020 e delle scorse Europee 2024. I risultati definitivi delle Elezioni Regionali Emilia Romagna 2024 certificano i 50 seggi eletti dei consiglieri che occuperanno i banchi della maggioranza – il campo largo progressista di De Pascale – e dell’opposizione, con il Centrodestra di Elena Ugolini.

ELETTI M5S EMILIA ROMAGNA, NOMI CONSIGLIERI REGIONALI 2024/ Risultati voti preferenze: 1 seggio per Conte

I 48 seggi (più 2, con De Pascale e Ugolini eletti d’ufficio) vedono una nettissima affermazione del Pd che fa la voce grossa nel Centrosinistra a vince il derby a distanza con Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni: 33 i consiglieri eletti che andranno con il “campo largo”, 15 per il Centrodestra, 0 per gli altri due candidati Presidente Federico Serra e Luca Teodori che non superano la quota di sbarramento. Ecco qui di seguito la distribuzione delle liste che formeranno la nuova Assemblea Legislativa regionale (il nome specifico in Emilia Romagna del Consiglio Regionale, ndr) emersa dai risultati finali delle Elezioni Regionali Emilia Romagna 2024:

Eletti AVS Umbria, nomi consiglieri Regionali 2024/ Risultati voti preferenze: 1 seggio per Verdi-Sinistra

Seggi maggioranza con De Pascale

– Pd (42,94% preferenze): 27

– AVS (5,3%): 3

– Civici con De Pascale (3,84%): 2

– M5s (3,55%): 1

Seggi opposizione con Ugolini

– FdI (23,74%): 11

– Forza Italia-Noi Moderati (5,62%): 2

– Lega (5,27%): 1

– Rete Civica con Ugolini (5,15%): 1

ELETTI MAGGIORANZA CAMPO LARGO CON DE PASCALE PRESIDENTE

È un autentico trionfo di Michele De Pascale ma è soprattutto una grande vittoria del Pd il successo maturato nelle Elezioni Regionali Emilia Romagna del 17-18 novembre 2024: il 56% finale non è un dato “roboante” e bisogna tenere conto che più di metà degli aventi diritto non si sono presentati alle urne. Per tutti gli altri però i cittadini emiliano-romagnoli hanno mantenuto la scelta di “tradizione”, con la Regione che fin dalla sua fondazione è sempre stata amministrata da coalizioni di Centrosinistra.

Eletti Pd Emilia Romagna, risultati e nomi consiglieri regionali 2024/ Voti e preferenze: i 27 seggi

Grazie a veri e propri “boom preferenze” in casa Pd – da Irene Priolo alla ex sindaca di San Lazzaro Isabella Conti, passando per gli assessori uscenti della doppia giunta Bonaccini in carica negli ultimi 9 anni. Dei 28 eletti complessivi con il campo largo nella nuova Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna, ad esempio tanto Conti quanto la Governatrice ad interim dopo le dimissioni di Bonaccini, Irene Priolo, superano la soglia di preferenze raggiunta da Elly Schlein alle ultime Regionali 2020 (votata all’epoca da 15mila cittadini, ottenendo il ruolo di vicepresidente regionale). La piena ufficialità sulla composizione esatta dell’Assemblea Legislativa arriverà solo nei prossimi giorni, intanto però qui di seguito trovate tutti i nomi dei consiglieri eletti con il Centrosinistra, 27 più il Presidente eletto De Pascale:

– Pd 27 seggi: Isabella Conti, Irene Priolo, Raffaele Donini, Maurizio Fabbri, Fabrizio Castellari (Bologna); Alessio Mammi, Elena Carletti, Andrea Costa, Anna Fornili (Reggio Emilia); Gian Carlo Muzzarelli, Maria Costi, Luca Sabattini, Ludovica Carla Ferrari (Modena); Alice Parma ed Emma Petitti (Rimini); Daniele Valbonesi, Valentina Ancarani, Francesca Lucchi (Forlì-Cesena); Eleonora Proni, Niccolò Bosi (Ravenna); Barbara Lori, Andrea Massari, Matteo Daffadà (Parma); Paolo Calvano, Marcella Zappaterra (Ferrara)

– AVS 3 seggi: Paolo Trande (Modena), Paolo Burani (Reggio Emilia), Simona Larghetti (Bologna)

– Civici per De Pascale 2 seggi: Giovanni Gordini (Bologna), Vincenzo Paldino (Modena)

– M5s 1 seggio: Lorenzo Casadei (Bologna)

ELETTI OPPOSIZIONE IN EMILIA ROMAGNA: I 15 SEGGI COL CENTRODESTRA DI UGOLINI

È una sconfitta importante, anche se ampiamente prevista, per il Centrodestra alle Elezioni Regionali Emilia Romagna 2024: 4 anni fa la spinta della Lega di Salvini, al suo picco massimo, con la candidata Lucia Borgonzoni fece nettamente meglio della coalizione oggi guidata da FdI con Elena Ugolini, candidata civica, sconfitta dal neo-presidente eletto De Pascale. Il 40,07% finale nei risultati porta in dote 15 consiglieri eletti nei rispettivi seggi all’opposizione in Assemblea Legislativa, con il partito di Giorgia Meloni che resta primo nella coalizione ma perdendo consensi e preferenze rispetto ai risultati delle Europee 2024.

Di appena 4mila voti Forza Italia resta davanti alla Lega, confermandosi oggi seconda forza interna del Centrodestra, ma dal Carroccio occorre aggiungere alcuni elementi in appoggio alla lista Rete Civica con Elena Ugolini Presidentte: tra i consiglieri eletti più votati fa il vuoto Marta Evangelisti, Fratelli d’Italia, con quasi 16mila preferenze raccolte nella circoscrizione di Bologna. Bene anche Fiazza a Parma, così come l’ex sindaco parmense Vignali in Forza Italia, superato solo dalla coordinatrice forzista Castaldini, riconfermata dopo il seggio uscente di 4 anni fa. In attesa della conferma finale del comitato regionale elettorale, ecco la squadra dei 15 eletti che guiderà Elena Ugolini all’opposizione nei prossimi 5 anni in Assemblea Legislativa:

– FdI 11 seggi: Marta Evangelisti, Francesco Sassone (Bologna); Nicola Marcello (Rimini); Luca Pestelli (Forlì Cesena); Alessandro Balboni (Ferrara); Alberto Ferrero (Ravenna); Annalisa Arletti, Ferdinando Pulitanò (Modena); Alessandro Aragona (Reggio Emilia); Giancarlo Tagliaferri (Piacenza); Priamo Bocchi (Parma)

– Forza Italia-Noi Moderati 2 seggi: Valentina Castaldini (Bologna), Pietro Vignali (Parma)

– Lega 1 seggio: Tommaso Fiazza (Parma)

– Rete Civica 1 seggio: Marco Mastacchi (Bologna)