Tesei presidente, eletti e preferenze Elezioni Umbria 2019/ Consiglieri e seggi: nomi

Tesei presidente, la lista a sostegno della candidata Donatella Tesei, ha contribuito, seppur marginalmente, alla vittoria alle Elezioni Regionali in Umbria. Con 16.424 preferenze, ha raccolto il 3,93 per cento dei voti, superando la soglia di sbarramento prevista dal sistema elettorale umbro. Così la lista civica avrà un suo esponente all’interno del Consiglio regionale. Uno è infatti il seggio conquistato che si aggiunge a quello di Forza Italia, ai due di Fratelli d’Italia e agli otto conquistati dalla Lega. Questa dunque la maggioranza alla guida dell’Umbria. Il consigliere che rappresenterà la lista Tesei presidente nel Consiglio regionale umbro è Paola Agabiti Urbani, che ha raccolto 3.110 preferenze. Una vittoria netta rispetto agli altri candidati del partito. «Da imprenditrice e amministratrice locale, sono convinta che questa terra non può più attendere, dobbiamo fare le scelte che, chi ha amministrato la Regione non ha voluto o saputo prendere, ora più che mai è il momento di rilanciare il nostro meraviglioso territorio, per farlo c’è bisogno di competenza, coraggio e passione», aveva dichiarato prima delle elezioni regionali.

TESEI PRESIDENTE, ELETTI ELEZIONI REGIONALI 2019: LE PREFERENZE

Paola Agabiti Urbani aveva anche dichiarato di essersi subito riconosciuta nella candidatura di Donatella Tesei. «In lei c’è la capacità di ascolto, di confronto, la passione per il lavoro quotidiano che caratterizza i sindaci. In questi anni in più occasioni abbiamo avuto modo di collaborare per la promozione e la crescita dei nostri territori». Restano in molti comunque fuori dal Consiglio comunale per quanto riguarda la lista Tesei presidente. Nello specifico si tratta di Vignaroli Francesco detto Vigna (1.241), Casaioli Cristiana detta Casaglioli (1.229), Lomurno Giuseppe detto Peppino (1.064), Magrelli Damocle (923), Severini Maria Teresa detta Teresa (846), Ansideri Stefano (832), Fiorucci Vittorio (765), Nasini Marcello (736), Rocchi Maila (717), Scarpelli Nando (536), Dominici Angelo (449), Betti Alessandro (286), Santini Fabio (236), Bosi Mauro (166), Marconi Antonella (113), Gjuraj Xhuvane detta Giovanna (45), Modernell Martina (33), Simonetti Danilo (16) e Cacciarino Paola (14).



