Dopo una battaglia definita fin dall’inizio all’ultimo voto, dalle Elezioni Regionali Umbria del 2024 è uscita vincitrice delle urne la candidata del centrosinistra Stefania Proietti che ha superato egregiamente il 51% dei voti, staccando l’oppositrice del centrodestra (e governatrice uscente) Donatella Tesei di poco meno di 6 punti percentuali: un successo – in particolare – per il Partito Democratico di Elly Schlein che oltre ad aver incassato la vittoria in Umbria di Stefania Proietti, ha anche conseguito un ottimo successo sul territorio dell’Emilia Romagna dove si è riconfermato primo partito con più del 40% dei voti, che sul territorio umbro scendono di circa 10 punti percentuali.

Partendo dal principio prima di arrivare a tutto ciò che sappiamo su chi è Stefania Proietti, vale giusto la pena ricordare al volo che durante la campagna elettorale che l’ha portata a viaggiare per tutta l’Umbria si è fortemente concentrata – coerentemente con la sua formazione accademica – sul tema della sostenibilità ambientale; citando in più occasioni anche lo sviluppo economico del ‘suo’ territorio e un’ampia azione che avvierà a sostegno del miglioramento dei servizi pubblici.

Chi è Stefania Proietti: ricercatrice e docente esperta di ambiente, dal 2016 sindaca di Assisi

Tornando al punto da cui siamo partiti, sulla carriera di Stefania Proietti è interessante ricordare che la sua ‘discesa’ in politica risale solamente al 2016 quando venne eletta sindaca di Assisi tra le forze del PD, conquistando contestualmente anche la presidenza provinciale di Perugia; mentre prima di quel momento, nel 2010 entrò a far parte del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (ovvero l’IPCC) del Ministero degli Affari Esteri.

D’altra parte – oltre alla politica – Stefania Proietti ha vissuto buona parte della sua vita lavorativa in ambito accademico: dopo il diploma scientifico, la laurea magistrale in ingegneria meccanica e – addirittura – un dottorato in ingegneria industriale nella ‘sua’ Perugia; la neoeletta presidente umbra ha deciso di specializzarsi in sostenibilità ambientale ed efficienza energetica con un master di secondo livello.

Nei vent’anni successivi Stefania Proietti si è dedicata quasi interamente alla ricerca e all’insegnamento universitario, arrivando ad ottenere una cattedra – prima – in Economia all’Uni-Perugia e – dal 2021 – in Macchine a fluido all’Università Marconi romana; il tutto firmando assieme ad altri colleghi in qualità di co-autrice più di 50 paper scientifici ed entrando anche – questo nel 2010 – tra gli esperti con delega all’ambiente del gruppo di ricerca sulla Custodia del Creato della Conferenza Episcopale Italiana.