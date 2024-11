ECCO I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI CON FDI ALLE ELEZIONI EMILIA ROMAGNA 2024: VERSO I SEGGI ELETTI FDI

Tra non molti sapremo i nomi dei consiglieri eletti FdI. Si avvicina il momento in cui potremo sapere i risultati delle Elezioni Regionali Emilia Romagna del 2024 in cui si sono sfidati – sostenuta da FdI, FI, Lega e la sua civica – Elena Ugolini e – con PD, Avs, 5 Stelle e due civiche – Michele de Pascale, oltre ai civici Luca Teodori e Federico Serra: a breve avremo tutti i nomi degli eletti per i rispettivi partiti, con gli occhi puntati sui Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che aspirano a confermarsi primi in coalizione (dopo il secondo posto nel 2020) e nell’intero Consiglio regionale.

La terra emiliana – infatti – è particolarmente importante per FdI perché una vittoria segnerebbe un cambio di passo storico per una Regione che in tutta la sua storia è sempre stata governata dal centrosinistra; e proprio in attesa di scoprire quanto emergerà oggi dalle urne, vi lasciamo i nomi di tutti i consiglieri che aspirano a conquistare un seggio nel prossimo Consiglio dell’Emilia Romagna, divisi per le otto circoscrizioni elettorali emiliane:

– Bologna: Marta Evangelisti, Diego Baccilieri, Donatella Bellini, Angela Bertoni, Pasquale Gianfrancesco, Morena Gruppioni, Domenico Nobile, Alessandro Sangiorgi, Francesco Sassone, Nicolas Vacchi e Manuela Zuntini

– Modena: Ferdinando Pulitanò, Annalisa Arletti, Luca Cuoghi, Daniele Iseppi, Monica Malaguti, Cristiana Nocetti, Marzia Marotta e Simone Pelloni

– Ferrara: Alessandro Balboni, Chiara Scaramagli, Manuela Rescazzi e Fausto Giannella

– Reggio Emilia: Alessandro Aragona, Alessandro Tacchini, Luca Paterlini, Letizia Davoli, Maria Luisa Ferrari e Maria Cristina Camurri

– Forlì Cesena: Luca Pestelli, Maria Vittoria Casaretti, Massimiliano Pompignoli, Maria Gabriella di Pentima e Stefano Spinelli

– Ravenna: Alberto Ferrero, Stefano Bertozzi, Annalisa Pittalis e Desy Maja

– Rimini: Nicola Marcello, Carlo Rufo Spina, Antonia Barnabè e Monia Amadei

– Parma: Priamo Bocchi, Desolina Bizzi, Cristiano Casa, Nicoletta Napoli e Salvatore Iaconi

SEGGI CONSIGLIERI ELETTI FDI E PREFERENZE ALLE REGIONALI EMILIA ROMAGNA 2020

Sempre nell’attesa di scoprire chi saranno i vincitori dell’appuntamento elettorale in Emilia Romagna del 2024, potrebbe rivelarsi utile ed interessare ricordare quello che era accaduto dopo le Elezioni del 2020 in cui – dicevamo già prima – aveva vinto il centrosinistra che aveva puntato sul nome di Stefano Bonaccini, titolare del 51,42% delle preferenze, contrapposto alla candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni che conquistò il 43,63% degli elettori.

Di quest’ultimo 43%, la maggior parte dei voti – ovvero poco meno del 32 per cento – finì nelle tasche della Lega, incredibilmente vicina al Partito Democratico che arrivò fino al 34,69% delle preferenze; mentre FdI arrivò secondo in coalizione (ed ovviamente terzo a livello regionale) con un buon 8,59% di consensi che gli valsero 3 seggi per altrettanti dei suoi eletti, che furono: Marco Lisei a Bologna, Michele Barcaiuolo a Modena e Giancarlo Tagliaferri a Piacenza.