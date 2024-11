PRIMI VOTI PREFERENZE FI-NM ALLE REGIONALI EMILIA ROMAGNA

Con la conferma ormai ufficiale della vittoria di Michele De Pascale alle Elezioni Regionali Emilia Romagna 2024, i risultati per la lista congiunta FI-Noi Moderati riflettono le difficoltà della candidata civica Elena Ugolini nel conquistare la maggioranza davanti alla roccaforte rossa, forse l’ultima vera rimasta in Italia. Secondo le proiezioni di Opinio per la Rai, Forza Italia con la lista di Lupi raggiunge il 4,6% dei voti di preferenze, finendo sotto la Lega (5%), FdI al 26% e la Rete Civica Ugolini al 5,5%.

Se si prendono in considerazione invece le proiezioni pubblicate da Swg per La7, i voti per i candidati consiglieri di FI-Noi Moderati sarebbero più numerose, al 6,2% contro il 5,5% della Lega, 5% della lista civica Ugolini e 23,5% per FdI. Il peso della coalizione di Centrodestra, che con seggi eletti andrà nei banchi dell’opposizione, è attesa dai risultati definitivi in arrivo nelle prossime ore (così come i nomi dei consiglieri eletti).

ECCO I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI CON FI ALLE ELEZIONI EMILIA ROMAGNA 2024: VERSO I SEGGI ELETTI FI-NOI MODERATI

Eletti FI-Noi Moderati chi saranno? Per rispondere mancano poche ore al momento in cui potremo scoprire l’esito delle Elezioni Regionali del 2024 in Emilia Romagna e – di conseguenza – il nome del nuovo presidente e dei consiglieri eletti che siederanno al suo fianco nella prossima legislazione locale, con gli occhi in particolare puntati sul centrodestra che tra FI, Lega, FdI e la civica Elena Ugolini Presidente punta a spodestare i Dem dal loro storico scranno emiliano; a più riprese definita – non a caso – la regione ‘rossa’ per eccellenza, ininterrottamente in mano dal 1970 a questa parte al centrosinistra.

Per conoscere l’esito delle elezioni – ed in particolare dei voti a favore di Forza Italia-Noi Moderati, veri protagonisti di questo articolo – dovremo attendere ancora qualche ora ed allo stato attuale è certamente interessante ricordare che il centrodestra in questo storico scontro ha deciso di schierare la professoressa riminese Elena Ugolini che sfiderà il centrosinistra e il suo candidato Michele De Pascale. Nell’attesa dei risultati, vi lasciamo anche i nomi di tutti i consiglieri che ambiscono ad essere eletti tra le forze di FI-NM, ovviamente divisi per circoscrizione:

– Bologna: Valentina Castaldini, Manes Bernardini, Angelo Scavone, Morris Battistini, Costanza Maria Bendinelli, Pierpaolo Groppoli, Maria Alessandra Molza, Letizia Paggiarino, Manuela Perri, Emilio Spera ed Ester Stagni

– Modena: Piergiulio Giacobazzi, Antonio Platis, Federica Fontana, Giovanni Gidari, Manuela Spaggiari, Maria Cristina Bettini, Gianni D’Onofrio e Rosanna Resta

– Ferrara: Claudio Casaroli, Francesco Fersini, Greta Duò e Angela Fava

– Reggio Emilia: Giuseppe Pagliani, Fabio Filippi, Ermanno Briglia, Loretta Vignali, Manila Maffei e Silvia Vallisneri

– Forlì Cesena: Roberto Buda, Elena Morra, Giovanni Fabbrica, Maddalena Mazzoli e Lisa Brunelli

– Ravenna: Fabrizio Dore, Antonella Brini, Diletta Principale, Francesco Ferrini

– Rimini: Renata Tosi, Monia Guidi, Davide Frisoni, Giorgio Pruccoli

– Parma: Pietro Vignali, Sabina Delnevo, Giuseppe Comerci, Martina Rivara e Mila Freddi

SEGGI CONSIGLIERI ELETTI FI E PREFERENZE ALLE REGIONALI EMILIA ROMAGNA 2020

Recuperata la squadra che FI ha presentato sul territorio emiliano – e sempre restando in attesa dei risultati – possiamo recuperare quanto accaduto in occasione delle Elezioni del 2020 che furono vinte (come anticipavamo già prima) dal centrosinistra con l’allora candidato Stefano Bonaccini che incassò il 51,42% delle preferenze: il centrodestra in quell’occasione puntò sul nome di Lucia Borgonzoni, titolare – alla fine delle corsa elettorale – del 43,63% dei voti.

Tra i partiti del centrodestra, il capolista fu la Lega con un solido 31,95% che la rese la seconda forza (ovviamente dopo il PD, a quota 34,69 per cento) a livello regionale; mentre per quanto riguarda gli altri alleati in coalizione i Fratelli d’Italia meloniani riuscirono ad incassare un totale dell’8,59% delle preferenze, seguiti da FI che con il suo 2,56% riuscì a conquistare un solo seggio per i suoi eletti nel Consiglio, destinato a Valentina Castaldini per la circoscrizione di Bologna.